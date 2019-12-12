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Волиняни у складі національної збірної виступають на чемпіонаті світу з ММА

Волиняни у складі національної збірної виступають на чемпіонаті світу з ММА
Уродженець Деревка Камінь-Каширського району Іван Пасич та Вадим Ковальський з Луцька у складі національної збірної України виступають на чемпіонаті світу з ММА, який відбуватиметься в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів упродовж 24-30 січня.

Про це пише газета "Нове життя".

Іван бере участь у цих престижних змаганнях як вихованець спортивного клубу «Воїн», у якому він тренується вже не один рік. Крім нього, від цього СК також поїхав у Абу-Дабі Вадим Ковальський. Супроводжують борців на найбільшу подію в світі ММА їхні тренери Андрій Зінчук та Дмитро Василенко. Хлопці представлятимуть Україну у вагових категоріях 61.2 кг та 65.8 кг.

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Теги: Волинянин, спорт, чемпіонат світу, ММА
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