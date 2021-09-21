Що робити, якщо виник борг за газ
Сьогодні, 13:39
Станом на 1 січня заборгованість побутових клієнтів ТОВ «Волиньгаз Збут», що працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», склала 622 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У компанії нагадують: за газ потрібно сплачувати щомісяця до 25 числа. Прострочені платежі – причина для звернень до суду та припинення газопостачання.
«Ми дякуємо споживачам, які вчасно сплачують за використаний газ. А тим, хто має заборгованість, менеджери надсилають досудові попередження. Якщо людина не реагує, справу передають в юридичний відділ, далі – в суд», – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.
Він додає, що у 2021 році компанія подала до суду 708 справ на загальну суму 7 млн грн. Суд задовольнив 637 позовів на 6,3 млн грн.
Окрім того, відповідно до Закону №1657, боржникам можуть припинити
газопостачання. Заборона відключення діє лише в регіонах, які знаходяться у «червоній» карантинній зоні та протягом 30 днів після виходу з неї.
Щоб уникнути судових позовів та відключення боржники мають можливість укласти з ТОВ «Волиньгаз Збут» договір реструктуризації заборгованості. Для цього споживачу потрібно звернутися до Центру обслуговування клієнтів або найближчого відділення
компанії.
Маєте питання – телефонуйте в Контакт-центр за телефонами: 0332 70704, 067 33 39 104. Щоб не чекати на відповідь оператора, замовляйте зворотний дзвінок через Особистий кабінет на 104.ua і оператор вам зателефонує та надасть необхідну консультацію. Щоб замовити дзвінок потрібно перейти за посиланням https://bit.ly/30eNiqk та вказати своє ім’я й номер телефону.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
У компанії нагадують: за газ потрібно сплачувати щомісяця до 25 числа. Прострочені платежі – причина для звернень до суду та припинення газопостачання.
«Ми дякуємо споживачам, які вчасно сплачують за використаний газ. А тим, хто має заборгованість, менеджери надсилають досудові попередження. Якщо людина не реагує, справу передають в юридичний відділ, далі – в суд», – зазначає директор ТОВ «Волиньгаз Збут» Микола Тищук.
Він додає, що у 2021 році компанія подала до суду 708 справ на загальну суму 7 млн грн. Суд задовольнив 637 позовів на 6,3 млн грн.
Окрім того, відповідно до Закону №1657, боржникам можуть припинити
газопостачання. Заборона відключення діє лише в регіонах, які знаходяться у «червоній» карантинній зоні та протягом 30 днів після виходу з неї.
Щоб уникнути судових позовів та відключення боржники мають можливість укласти з ТОВ «Волиньгаз Збут» договір реструктуризації заборгованості. Для цього споживачу потрібно звернутися до Центру обслуговування клієнтів або найближчого відділення
компанії.
Маєте питання – телефонуйте в Контакт-центр за телефонами: 0332 70704, 067 33 39 104. Щоб не чекати на відповідь оператора, замовляйте зворотний дзвінок через Особистий кабінет на 104.ua і оператор вам зателефонує та надасть необхідну консультацію. Щоб замовити дзвінок потрібно перейти за посиланням https://bit.ly/30eNiqk та вказати своє ім’я й номер телефону.
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