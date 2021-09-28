Скільки навчальних закладів на Волині досі – на «дистанційці»





Про це Тетяна Соломіна.



З її слів, поняття "карантину" наразі у школах застосовувати не можна, оскільки освітній процес у закладах загальної середньої освіти не може тривати менш як 175 днів.



Яка ситуація в школах області



У п'ятницю (21 січня – ред.) на самоізоляцію через захворювання на коронавірусну інфекцію в області пішли 44 класи, зокрема 1 078 учнів. Усього на самоізоляції через хворобу тоді перебувало 2 794 учні, – додала Тетяна Соломіна. Дані станом на 24 січня ще оновлюються.



"У дітей ГРВІ або COVID, і швидше ГРВІ, сезонне захворювання, тому що в "жовтій" карантинній зоні школи при повній вакцинації працівників навчання може відбуватися в очній формі", – каже освітянка.



Заступниця начальника обласного управління освіти додала, що рішення щодо переходу на дистанційне навчання або самоізоляцію цілих класів приймають директори шкіл за погодженням із місцевим органом управління освітою.



Як працюють луцькі навчальні заклади



У Луцькій громаді станом на 24 січня жодна школа не перейшла на дистанційне навчання. Про розповів керівник департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.



З його слів, у 38 загальноосвітніх школах учні з першого до 11 класу в понад 140 класах наразі перебувають на самоізоляції та навчаються в онлайн форматі.



"Якщо є випадок, де в класі хтось хворий на коронавірус, то клас іде на самоізоляцію. Є класи, які переходять на дистанційне навчання. По школах – десь один клас пішов, десь два", – додав посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на 24 січня на дистанційне навчання повністю перейшли 18 загальноосвітніх шкіл.Про це Суспільному телефоном розповіла заступниця начальника обласного управління освітиЗ її слів, поняття "карантину" наразі у школах застосовувати не можна, оскільки освітній процес у закладах загальної середньої освіти не може тривати менш як 175 днів.У п'ятницю (21 січня – ред.) на самоізоляцію через захворювання на коронавірусну інфекцію в області пішли 44 класи, зокрема 1 078 учнів. Усього на самоізоляції через хворобу тоді перебувало 2 794 учні, – додала Тетяна Соломіна. Дані станом на 24 січня ще оновлюються."У дітей ГРВІ або COVID, і швидше ГРВІ, сезонне захворювання, тому що в "жовтій" карантинній зоні школи при повній вакцинації працівників навчання може відбуватися в очній формі", – каже освітянка.Заступниця начальника обласного управління освіти додала, що рішення щодо переходу на дистанційне навчання або самоізоляцію цілих класів приймають директори шкіл за погодженням із місцевим органом управління освітою.У Луцькій громаді станом на 24 січня жодна школа не перейшла на дистанційне навчання. Про розповів керівник департаменту освіти Луцької міськрадиЗ його слів, у 38 загальноосвітніх школах учні з першого до 11 класу в понад 140 класах наразі перебувають на самоізоляції та навчаються в онлайн форматі."Якщо є випадок, де в класі хтось хворий на коронавірус, то клас іде на самоізоляцію. Є класи, які переходять на дистанційне навчання. По школах – десь один клас пішов, десь два", – додав посадовець.

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