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На Рівненщині 17-річний підліток кинувся під поїзд

На Рівненщині 17-річний підліток кинувся під поїзд
На залізничній станції у місті Дубно, що на Рівненщині, 17-річний хлопець покінчив життя самогубством, стрибнувши під швидкісний потяг.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.

Трагедія сталася під час прибуття швидкісного поїзда Львів-Київ.

Повідомлення про те, що поїзд збив людину, надійшло до поліції у неділю, 23 січня, о 20:10 від чергової залізничної станції Дубно. Слідчо-оперативна група Дубенського районного відділу поліції на місці події з’ясувала, що машиніст швидкісного потяга Львів-Київ, помітивши людину на коліях, подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду йому не вдалося. Зі слів його помічника машиніста, чоловік стояв на сусідній колії, а при наближенні поїзда зненацька вибіг і ліг на рейки.

«Загиблим виявився 17-річний дубенчанин, учень одного із профтехучилищ. Передсмертної записки при ньому виявлено не було. Слідчі вилучили паспорт і мобільний телефон», — йдеться у повідомленні поліції.

У рамках кримінального провадження, відкритого за попередньою кваліфікацією частини 3 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього. Відомо, що він проживав із матір’ю, старшим братом і вітчимом. Явних конфліктів у родині не виникало, у навчальному закладі характеризувався посередньо. Того дня він відпочивав із друзями, після чого близько 17:30 мав повертатися додому.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Рівненщина, підліток, потяг, смерть
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