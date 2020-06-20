На Рівненщині 17-річний підліток кинувся під поїзд
Сьогодні, 14:00
На залізничній станції у місті Дубно, що на Рівненщині, 17-річний хлопець покінчив життя самогубством, стрибнувши під швидкісний потяг.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
Трагедія сталася під час прибуття швидкісного поїзда Львів-Київ.
Повідомлення про те, що поїзд збив людину, надійшло до поліції у неділю, 23 січня, о 20:10 від чергової залізничної станції Дубно. Слідчо-оперативна група Дубенського районного відділу поліції на місці події з’ясувала, що машиніст швидкісного потяга Львів-Київ, помітивши людину на коліях, подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду йому не вдалося. Зі слів його помічника машиніста, чоловік стояв на сусідній колії, а при наближенні поїзда зненацька вибіг і ліг на рейки.
«Загиблим виявився 17-річний дубенчанин, учень одного із профтехучилищ. Передсмертної записки при ньому виявлено не було. Слідчі вилучили паспорт і мобільний телефон», — йдеться у повідомленні поліції.
У рамках кримінального провадження, відкритого за попередньою кваліфікацією частини 3 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього. Відомо, що він проживав із матір’ю, старшим братом і вітчимом. Явних конфліктів у родині не виникало, у навчальному закладі характеризувався посередньо. Того дня він відпочивав із друзями, після чого близько 17:30 мав повертатися додому.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
Трагедія сталася під час прибуття швидкісного поїзда Львів-Київ.
Повідомлення про те, що поїзд збив людину, надійшло до поліції у неділю, 23 січня, о 20:10 від чергової залізничної станції Дубно. Слідчо-оперативна група Дубенського районного відділу поліції на місці події з’ясувала, що машиніст швидкісного потяга Львів-Київ, помітивши людину на коліях, подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, але уникнути наїзду йому не вдалося. Зі слів його помічника машиніста, чоловік стояв на сусідній колії, а при наближенні поїзда зненацька вибіг і ліг на рейки.
«Загиблим виявився 17-річний дубенчанин, учень одного із профтехучилищ. Передсмертної записки при ньому виявлено не було. Слідчі вилучили паспорт і мобільний телефон», — йдеться у повідомленні поліції.
У рамках кримінального провадження, відкритого за попередньою кваліфікацією частини 3 статті 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) поліцейські встановлюють обставини загибелі неповнолітнього. Відомо, що він проживав із матір’ю, старшим братом і вітчимом. Явних конфліктів у родині не виникало, у навчальному закладі характеризувався посередньо. Того дня він відпочивав із друзями, після чого близько 17:30 мав повертатися додому.
Досудове розслідування триває.
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