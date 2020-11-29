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Патрульні штрафують водіїв, які дрифтують на Замковій площі

Патрульні штрафують водіїв, які дрифтують на Замковій площі
Патрульні поліцейські реагують на порушення ПДР на Замкові площі і складають адміпротоколи на водіїв.

Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.

За останні кілька днів за такі порушення отримали постанови 19-річний водій ВАЗ 2107, 24-річний водій Mercedes-Benz Е320, 19-річний кермувальник ВАЗ 2101, 32-річний керманич BMW 328, ВАЗ 2101.

На них поліцейські склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 122 КУпАП.

А 19-річний водій Alfa Romeo отримав ще й адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Зауважують, що серед порушників — переважно немісцеві жителі.

"Закликаємо водіїв бути відповідальними, не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку, а для "відпрацювання" небезпечних маневрів обрати майданчик поза населеним пунктом, який дозволить їх виконувати без завдання незручностей та небезпеки іншим громадянам", - йдеться у повідомленні патрульних.

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Теги: дрифт, Луцьк, Замкова площа, водії, порушення, поліція
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