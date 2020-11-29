Патрульні штрафують водіїв, які дрифтують на Замковій площі
Сьогодні, 14:16
Патрульні поліцейські реагують на порушення ПДР на Замкові площі і складають адміпротоколи на водіїв.
Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За останні кілька днів за такі порушення отримали постанови 19-річний водій ВАЗ 2107, 24-річний водій Mercedes-Benz Е320, 19-річний кермувальник ВАЗ 2101, 32-річний керманич BMW 328, ВАЗ 2101.
На них поліцейські склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 122 КУпАП.
А 19-річний водій Alfa Romeo отримав ще й адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Зауважують, що серед порушників — переважно немісцеві жителі.
"Закликаємо водіїв бути відповідальними, не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку, а для "відпрацювання" небезпечних маневрів обрати майданчик поза населеним пунктом, який дозволить їх виконувати без завдання незручностей та небезпеки іншим громадянам", - йдеться у повідомленні патрульних.
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Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.
За останні кілька днів за такі порушення отримали постанови 19-річний водій ВАЗ 2107, 24-річний водій Mercedes-Benz Е320, 19-річний кермувальник ВАЗ 2101, 32-річний керманич BMW 328, ВАЗ 2101.
На них поліцейські склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 122 КУпАП.
А 19-річний водій Alfa Romeo отримав ще й адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Зауважують, що серед порушників — переважно немісцеві жителі.
"Закликаємо водіїв бути відповідальними, не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку, а для "відпрацювання" небезпечних маневрів обрати майданчик поза населеним пунктом, який дозволить їх виконувати без завдання незручностей та небезпеки іншим громадянам", - йдеться у повідомленні патрульних.
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