Патрульні штрафують водіїв, які дрифтують на Замковій площі

Патрульні поліцейські реагують на порушення ПДР на Замкові площі і складають адміпротоколи на водіїв.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.За останні кілька днів за такі порушення отримали постанови 19-річний водій ВАЗ 2107, 24-річний водій Mercedes-Benz Е320, 19-річний кермувальник ВАЗ 2101, 32-річний керманич BMW 328, ВАЗ 2101.На них поліцейські склали адмінматеріали за ч. 2 ст. 122 КУпАП.А 19-річний водій Alfa Romeo отримав ще й адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.Зауважують, що серед порушників — переважно немісцеві жителі."Закликаємо водіїв бути відповідальними, не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку, а для "відпрацювання" небезпечних маневрів обрати майданчик поза населеним пунктом, який дозволить їх виконувати без завдання незручностей та небезпеки іншим громадянам", - йдеться у повідомленні патрульних.