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Юна волинська борчиня перемогла на чемпіонаті України

Юна волинська борчиня перемогла на чемпіонаті України
З 21-го по 24-те січня в Києві у Палаці спорту відбувся Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок, де участь взяли волинянки.

Про це йдеться на сторінці Іваничівської ДЮСШ у фейсбуці.

Анастасія Алпєєва у ваговій категорії 72 кг посіла 1-ше місце.

Діана Лаць посіла 3-тє місце у ваговій категорії 50 кг і виконала норматив майстра спорту України. Ірина Остапук та Настя Остапук зайняли 5-ті місця.

Оксана Кухта (Гергель) посіла 3-тє місце у ваговій категорії 65 кг.
Юна волинська борчиня перемогла на чемпіонаті України
Юна волинська борчиня перемогла на чемпіонаті України
Юна волинська борчиня перемогла на чемпіонаті України



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Теги: борчиня, спорт, Іваничі
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