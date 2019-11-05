Юна волинська борчиня перемогла на чемпіонаті України





Про це



Анастасія Алпєєва у ваговій категорії 72 кг посіла 1-ше місце.



Діана Лаць посіла 3-тє місце у ваговій категорії 50 кг і виконала норматив майстра спорту України. Ірина Остапук та Настя Остапук зайняли 5-ті місця.



Оксана Кухта (Гергель) посіла 3-тє місце у ваговій категорії 65 кг.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 21-го по 24-те січня в Києві у Палаці спорту відбувся Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок, де участь взяли волинянки.Про це йдеться на сторінці Іваничівської ДЮСШ у фейсбуці.у ваговій категорії 72 кг посіла 1-ше місце.посіла 3-тє місце у ваговій категорії 50 кг і виконала норматив майстра спорту України.тазайняли 5-ті місця.посіла 3-тє місце у ваговій категорії 65 кг.

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