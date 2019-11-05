Юна волинська борчиня перемогла на чемпіонаті України
Сьогодні, 18:30
З 21-го по 24-те січня в Києві у Палаці спорту відбувся Чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок, де участь взяли волинянки.
Про це йдеться на сторінці Іваничівської ДЮСШ у фейсбуці.
Анастасія Алпєєва у ваговій категорії 72 кг посіла 1-ше місце.
Діана Лаць посіла 3-тє місце у ваговій категорії 50 кг і виконала норматив майстра спорту України. Ірина Остапук та Настя Остапук зайняли 5-ті місця.
Оксана Кухта (Гергель) посіла 3-тє місце у ваговій категорії 65 кг.
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Про це йдеться на сторінці Іваничівської ДЮСШ у фейсбуці.
Анастасія Алпєєва у ваговій категорії 72 кг посіла 1-ше місце.
Діана Лаць посіла 3-тє місце у ваговій категорії 50 кг і виконала норматив майстра спорту України. Ірина Остапук та Настя Остапук зайняли 5-ті місця.
Оксана Кухта (Гергель) посіла 3-тє місце у ваговій категорії 65 кг.
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