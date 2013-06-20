У Франції зник волинянин

9 січня у Франції, в районі міста Ліон, обірвався зв'язок з волинянином, 1980 року народження.Про це інформують на фейсбук-сторінці "Допомога в розшуку зниклих за кордоном українців".Зазначають, що чоловік поїхав до Іспанії по роботі перевезти якісь запчастини для свого знайомого в Німеччину.З Іспанії з ним їхав ще один хлопець з України, який також зник."Усім, кому відома інформація про місцезнаходження пана Сергія та його супутника - прохання телефонувати за номером +380960103012", - йдеться у повідомленні.