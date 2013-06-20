вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Франції зник волинянин

У Франції зник волинянин
9 січня у Франції, в районі міста Ліон, обірвався зв'язок з волинянином Ройком Сергієм Павловичем, 1980 року народження.

Про це інформують на фейсбук-сторінці "Допомога в розшуку зниклих за кордоном українців".

Зазначають, що чоловік поїхав до Іспанії по роботі перевезти якісь запчастини для свого знайомого в Німеччину.

З Іспанії з ним їхав ще один хлопець з України, який також зник.

"Усім, кому відома інформація про місцезнаходження пана Сергія та його супутника - прохання телефонувати за номером +380960103012", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зник волинянин, розшук, Франція, Іспанія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла дружина Януковича, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:10
На Волинь завезли майже 600 флаконів Ремдесивіру для лікування COVID-19
Сьогодні, 14:48
У Франції зник волинянин
Сьогодні, 14:32
Патрульні штрафують водіїв, які дрифтують на Замковій площі
Сьогодні, 14:16
На Рівненщині 17-річний підліток кинувся під поїзд
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
«Велика вода» в Європі дісталася Франції та Іспанії. ФОТО «Велика вода» в Європі дісталася Франції та Іспанії. ФОТО
20 червень, 2013, 11:45
Досі шукають чоловіка з Волині, який зник 5 січня Досі шукають чоловіка з Волині, який зник 5 січня
23 січень, 16:27
Чоловіка з Волині, якого розшукували всією громадою, досі не знайшли Чоловіка з Волині, якого розшукували всією громадою, досі не знайшли
19 січень, 10:40
Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини Сім місяців розшукують жителя Тернопільщини, який поїхав в Луцьк до дівчини
18 січень, 13:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин зворушливо освідчився коханій під час хокейного матчу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
 0
У Віктора Януковича спростували інформацію про смерть його дружини
Сьогодні, 15:34
 0
Зеленський сьогодні, 24 січня, скликає РНБО
Сьогодні, 15:25
 0
«Волиньгаз»: укладення договору на техобслуговування мереж – гарантія безпечного газоспоживання
Сьогодні, 15:19
 0
Померла дружина Януковича, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8