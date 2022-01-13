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На Волинь завезли майже 600 флаконів Ремдесивіру для лікування COVID-19

На Волинь завезли майже 600 флаконів Ремдесивіру для лікування COVID-19
20 тисяч флаконів Ремдесивіру, який використовується для лікування хворих на коронавірусну інфекцію і закуплений за кошти державного бюджету, доставлено в регіони, 572 з них – на Волинь.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Ремдесивір (торговельна назва Veklury) дозволений МОЗ України для використання в лікуванні пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з протоколом надання медичної допомоги.

Розподіл препарату відбувався відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.01.2022 №59.

Наприкінці 2021 року ДП «Медзакупівлі України», на замовлення МОЗ України, уклало угоди на закупівлю 20 000 та 43 711 одиниць Ремдесивіру (100 мг). Наступна поставка 43 711 флаконів, відповідно до договору, очікується на центральний склад у лютому 2022 року.

ДП МЗУ не вперше закуповує Ремдесивір. Загалом за кошти 2021 року було закуплено 78 тисяч одиниць препарату.


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Теги: Ремдесивір, ліки, коронавірус, Волинь
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