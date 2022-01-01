Померла дружина Януковича, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО

Людмила Янукович - дружина колишнього президента України Віктора Януковича.



Цю інформацію, яку відразу підхопили ЗМІ, опублікував в Telegram політтехнолог і блогер Володимир Петров,

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"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - написав Петров 23 січня ввечері.



Цікаво, що більше ніде про смерть дружини втікача президента не згадується. Але запит "людмила янукович померла" став одним з головних 23 січня.



А ось трохи пізніше український блогер і публіцист Катерина Золотарьова написала пост про нібито смерть Людмили Янукович.



"Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. "Батя, я стараюсь" - ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно улюбленого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій", - написала Золотарьова.



Проте, сьогодні, 24 січня, прессекретар колишнього президента України Віктора Януковича Юрій Кірасір спростував інформацію про смерть його колишньої дружини Людмили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Померла- дружина колишнього президента УкраїниЦю інформацію, яку відразу підхопили ЗМІ, опублікував в Telegram політтехнолог і блогерпише РБК-Україна. "Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - написав Петров 23 січня ввечері.Цікаво, що більше ніде про смерть дружини втікача президента не згадується. Але запит "людмила янукович померла" став одним з головних 23 січня.А ось трохи пізніше український блогер і публіцистнаписала пост про нібито смерть Людмили Янукович."Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. "Батя, я стараюсь" - ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно улюбленого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій", - написала Золотарьова.Проте, сьогодні, 24 січня, прессекретар колишнього президента України Віктора Януковича

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