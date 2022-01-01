вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла дружина Януковича, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО

Померла дружина Януковича, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Померла Людмила Янукович - дружина колишнього президента України Віктора Януковича.

Цю інформацію, яку відразу підхопили ЗМІ, опублікував в Telegram політтехнолог і блогер Володимир Петров,
 пише РБК-Україна.

"Людмила Янукович померла годину тому. Завжди шкодував цю по суті беззлобну просту донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що на неї звалилося", - написав Петров 23 січня ввечері.

Цікаво, що більше ніде про смерть дружини втікача президента не згадується. Але запит "людмила янукович померла" став одним з головних 23 січня.

А ось трохи пізніше український блогер і публіцист Катерина Золотарьова написала пост про нібито смерть Людмили Янукович.

"Кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно, чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донеччанка, мати і дружина. "Батя, я стараюсь" - ось в цьому вся вона. Нехитра і беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і сильно улюбленого сина. Нещасна і змучена. Відкинута і віддана своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості і безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій", - написала Золотарьова.

Проте, сьогодні, 24 січня, прессекретар колишнього президента України Віктора Януковича Юрій Кірасір спростував інформацію про смерть його колишньої дружини Людмили.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Людмила Янукович, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський сьогодні, 24 січня, скликає РНБО
Сьогодні, 15:25
«Волиньгаз»: укладення договору на техобслуговування мереж – гарантія безпечного газоспоживання
Сьогодні, 15:19
Померла дружина Януковича, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:10
На Волинь завезли майже 600 флаконів Ремдесивіру для лікування COVID-19
Сьогодні, 14:48
У Франції зник волинянин
Сьогодні, 14:32
Схожі новини
У Віктора Януковича спростували інформацію про смерть його дружини У Віктора Януковича спростували інформацію про смерть його дружини
Сьогодні, 15:34
На Рівненщині 17-річний підліток кинувся під поїзд На Рівненщині 17-річний підліток кинувся під поїзд
Сьогодні, 14:00
Телефон випав з рук: розповіли подробиці загибелі у ванні 21-річної волинянки. ВІДЕО Телефон випав з рук: розповіли подробиці загибелі у ванні 21-річної волинянки. ВІДЕО
23 січень, 20:30
Тіло тиждень лежить у ванні: на Вінниччині батьки відмовляються хоронити немовля. ВІДЕО Тіло тиждень лежить у ванні: на Вінниччині батьки відмовляються хоронити немовля. ВІДЕО
21 січень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин зворушливо освідчився коханій під час хокейного матчу. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
 0
У Віктора Януковича спростували інформацію про смерть його дружини
Сьогодні, 15:34
 0
Зеленський сьогодні, 24 січня, скликає РНБО
Сьогодні, 15:25
 0
«Волиньгаз»: укладення договору на техобслуговування мереж – гарантія безпечного газоспоживання
Сьогодні, 15:19
 0
Померла дружина Януковича, – ЗМІ. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8