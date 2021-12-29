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«Волиньгаз»: укладення договору на техобслуговування мереж – гарантія безпечного газоспоживання

«Волиньгаз»: укладення договору на техобслуговування мереж – гарантія безпечного газоспоживання
Упродовж 2021 року до аварійно-диспетчерської служби АТ «Волиньгаз» надійшло понад 16 тисяч дзвінків. 90% викликів на номер 104 пов’язані з витоками газу у будинках, квартирах, під’їздах. Основна причина – недотримання правил безпеки під час користування газовим обладнанням, їх самовільна заміна або установка, незадовільний технічний стан внутрішньобудинкових газових мереж.

Про це інформує пресслужба АТ «Волиньгаз».

Згідно з чинним законодавством України, відповідальним за стан внутрішньобудинкових систем є власник домоволодіння, керуючий або балансоутримувач багатоквартирного будинку. Він має дбати про безпеку, уклавши договір на проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року, з 1 травня 2019 року технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирному будинку здійснюється на умовах договору, укладеного між співвласниками/особою, уповноваженою на це співвласниками, і суб’єктом, що має право на виконання таких робіт.

АТ «Волиньгаз» надає послугу з технічного обслуговування мереж на договірній основі. І кожен споживач може звернутись до газорозподільної компанії та укласти відповідний договір.

«Минулоріч у АТ «Волиньгаз» послугу з технічного обслуговування замовило більше 5 тис клієнтів. Якщо споживач має укладений договір на технічне обслуговування, він звертається до наших працівників і вони оперативно надають йому професійну допомогу», – говорить технічний директор АТ «Волиньгаз» Андрій Цибульський.

Послуга з технічного обслуговування від АТ «Волиньгаз» включає:

• обстеження газової мережі на предмет витоків газу від вводу в будинок (квартиру) до газових приладів;
• приладовий контроль на щільність з’єднань газопроводів;
• перевірка герметичності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку;
• перевірка працездатності та змащування запірних пристроїв, встановлених на газопроводах;
• усунення витоків на муфтових з’єднаннях;
• технічного обслуговування газового обладнання.

Для укладання договору необхідно звернутись до 104.ua клієнтського простору із відповідною заявою. Договір укладається на рік.

Довідка: АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.

РГК – технологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Під брендом РГК працює 20 операторів ГРМ, в яких працює 38 тис фахівців. Вони обслуговують 250 тыс. км газопроводів та 8,4 млн. споживачів газу. Створені виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби українського та розраховані на глобальні ринки. Щорічно АТ «Волиньгаз» доставляє для 250 тис своїх клієнтів близько 400 млн кубометрів газу на рік. Загальна протяжність розподільних газопроводів, що обслуговує компанія, становить понад 7 тис км.

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Теги: Волиньгаз
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