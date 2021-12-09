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Зеленський сьогодні, 24 січня, скликає РНБО

Зеленський сьогодні, 24 січня, скликає РНБО
За рішенням Президента Володимира Зеленського, у понеділок, 24 січня, о 17 годині збереться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Про це сьогодні повідомила пресслужба апарату РНБО.

“Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17:00 у приміщенні Офісу Президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України”, — повідомили в апараті.

На засіданні розглядатимуться “питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо”.

Орієнтовно о 18:30 в апараті анонсували брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.


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Теги: РНБО, Володимир Зеленський
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