Зеленський сьогодні, 24 січня, скликає РНБО

Володимира Зеленського, у понеділок, 24 січня, о 17 годині збереться засідання Ради національної безпеки і оборони України.



Про це сьогодні повідомила пресслужба апарату РНБО.



“Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17:00 у приміщенні Офісу Президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України”, — повідомили в апараті.



На засіданні розглядатимуться “питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо”.



Орієнтовно о 18:30 в апараті анонсували брифінг секретаря РНБО України Олексія Данілова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За рішенням Президентау понеділок, 24 січня, о 17 годині збереться засідання Ради національної безпеки і оборони України.Про це сьогодні повідомила пресслужба апарату РНБО.“Згідно з рішенням Президента України Володимира Зеленського сьогодні, 24 січня 2022 року, о 17:00 у приміщенні Офісу Президента України відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України”, — повідомили в апараті.На засіданні розглядатимуться “питання заходів із забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточного стану справ в економіці, енергетиці, протидії пандемії коронавірусної хвороби тощо”.Орієнтовно о 18:30 в апараті анонсували брифінг секретаря РНБО України

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