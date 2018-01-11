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У Віктора Януковича спростували інформацію про смерть його дружини

У Віктора Януковича спростували інформацію про смерть його дружини
Прессекретар колишнього президента України Віктора Януковича Юрій Кірасір спростував інформацію про смерть його колишньої дружини Людмили.

Відповідний допис він зробив 24 січня у Facebook, пише "Бабель".

«Інформація про смерть Людмили Янукович – брехня. Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше ніж найчорніший піар. Про сімʼю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі. Своєю чергою бажаємо Людмилі Олександрівні та всім міцного здоровʼя», — заявив Кірасір.

Інформація про нібито смерть Людмили Янукович зʼявилась увечері 23 січня у Telegram-каналі політтехнолога Володимира Петрова

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Теги: Людмила Янукович, смерть, спростування, Людмила Янукович жива
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