У Віктора Януковича спростували інформацію про смерть його дружини

Віктора Януковича Юрій Кірасір спростував інформацію про смерть його колишньої дружини Людмили.



Відповідний допис він зробив 24 січня у Facebook, пише



«Інформація про смерть Людмили Янукович – брехня. Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше ніж найчорніший піар. Про сімʼю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі. Своєю чергою бажаємо Людмилі Олександрівні та всім міцного здоровʼя», — заявив Кірасір.



Інформація про нібито смерть Людмили Янукович зʼявилась увечері 23 січня у Telegram-каналі політтехнолога Володимира Петрова



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прессекретар колишнього президента Україниспростував інформацію про смерть його колишньої дружини Людмили.Відповідний допис він зробив 24 січня у Facebook, пише "Бабель". «Інформація про смерть Людмили Янукович – брехня. Інформація, що поширюється окремими безвідповідальними персонами, про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більше ніж найчорніший піар. Про сімʼю Януковичів якої брехні лише не писали. Але подібне переходить усі людські межі. Своєю чергою бажаємо Людмилі Олександрівні та всім міцного здоровʼя», — заявив Кірасір.Інформація про нібито смерть Людмили Янукович зʼявилась увечері 23 січня у Telegram-каналі політтехнолога

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію