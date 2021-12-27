Через волинський кордон їхала жінка з наркотиками у коробці з-під цукерок. ФОТО

У пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» прикордонники Волинського загону виявили у громадян наркотичні речовини.Про це повідомляє пресслужба 6 прикордонного Волинського загону.Згорток з «травичкою» прихопила з собою у подорож 38-річна жителька Дніпропетровська. Жінка учора поверталася з-за кордону через пункт пропуску «Ягодин» автомобілем «Шкода». Наркотики вона сховала у коробці з-під цукерок.А водій «Пежо», виїжджаючи з України, намагався незаконно перевезти через кордон пакетик з речовиною сіро-зеленого кольору, який поклав у кишеню верхнього одягу. Виявити заборонене прикордонникам допоміг службовий собака, вказавши правоохоронцям на рукав куртки в яку був одягнений чоловік.Про обидві знахідки охоронці кордону повідомили співробітників СБУ. Виявлені речовини встановленим порядком вилучили для проведення відповідних експертиз.