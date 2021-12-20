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Завтра, 25 січня, поліція випускає на дороги «фантомні» патрулі. ОФІЦІЙНО

Завтра, 25 січня, поліція випускає на дороги «фантомні» патрулі. ОФІЦІЙНО
Завтра, 25 січня, о 8:00, автомобілі фантом ("PHANTOM") виїжджають на повноцінне патрулювання. Непримітні автомобілі без будь-яких візуальних ознак будуть виявляти порушників ПДР.

Про це повідомляє Олексій Білошицький на своїй сторінці у фейсбуці.

"Не секрет, що наразі це автомобіль Skoda Kodiaq без розпізнавальних знаків поліції. Зрозуміло, що надалі марки та моделі авто не називатимемо відкрито, бо це суперечить концепції використання таких комплексів. Спецавтомобіль сертифікований за модулями "В" та "F" і унормований з усіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й здатний до фіксації порушень ПДР", - пише Білошицький.

Як відбуватиметься фіксація адмінправопорушення та притягнення порушника до відповідальності

Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які надають змогу проводити вимірювання швидкості, як під час руху самого фантому, так і коли фантом стоїть в певному місці.
Завтра, 25 січня, поліція випускає на дороги «фантомні» патрулі. ОФІЦІЙНО

Після фіксації правопорушення відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних.

Після чого метадані із відповідною інформацією відправляються до системи автоматичної фіксації, яка відповідні метадані опрацьовує та автоматично формує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності, в такому випадку, притягується власник авто або належний користувач.

Майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто.

"Як правило, це буде відбуватися досить рідко і стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших для учасників дорожнього руху порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання фантому. Наприклад, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної, де це дійсно могло призвести до надсерйозних наслідків",- наголошує Білошицький.
Завтра, 25 січня, поліція випускає на дороги «фантомні» патрулі. ОФІЦІЙНО

Як відбуватиметься притягнення до відповідальності водіїв

У "фантомі" патрулюють інспектори. У такому разі вони, відповідно до вимог статті 35 ЗУ "Про Національну поліцію", будуть зупиняти автомобілі порушників та розглядати справи про адмінправопорушення. Притягуватись до відповідальності в такому випадку будуть водії авто, яких зупинили.

У поточному році за Держпрограмою (реалізовується Мінінфраструктурою) запланували закупівлю 30 таких спецавтомобілів.

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Теги: Фантом, патрульна поліція
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