Рівненщина завтра може перейти в «червону» зону
Сьогодні, 16:50
Рівненська область з 25 січня може перейти в “червону” зону карантину через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.
Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час брифінгу, передає "Рівне Вечірнє".
“Різко почала збільшуватися завантаженість ліжок. Станом на сьогодні у нас 34,7% завантажено ліжок для хворих на COVID-19. На минулому тижні — це було 20-25%. Збільшилася кількість хворих, які потребують кисню. Таких є в наших закладах медицини 345. Мабуть, вже з завтрашнього дня ми можемо перейти в „червону“ зону, тому що бачимо стрімке зростання захворюваності на Рівненщині”, — розповів Подолін.
За його словами, завтра, 25 січня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вирішить, в якій зоні карантину буде Рівненщина.
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Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час брифінгу, передає "Рівне Вечірнє".
“Різко почала збільшуватися завантаженість ліжок. Станом на сьогодні у нас 34,7% завантажено ліжок для хворих на COVID-19. На минулому тижні — це було 20-25%. Збільшилася кількість хворих, які потребують кисню. Таких є в наших закладах медицини 345. Мабуть, вже з завтрашнього дня ми можемо перейти в „червону“ зону, тому що бачимо стрімке зростання захворюваності на Рівненщині”, — розповів Подолін.
За його словами, завтра, 25 січня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вирішить, в якій зоні карантину буде Рівненщина.
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