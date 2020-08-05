Рівненщина завтра може перейти в «червону» зону





Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час брифінгу, передає



“Різко почала збільшуватися завантаженість ліжок. Станом на сьогодні у нас 34,7% завантажено ліжок для хворих на COVID-19. На минулому тижні — це було 20-25%. Збільшилася кількість хворих, які потребують кисню. Таких є в наших закладах медицини 345. Мабуть, вже з завтрашнього дня ми можемо перейти в „червону“ зону, тому що бачимо стрімке зростання захворюваності на Рівненщині”, — розповів Подолін.



За його словами, завтра, 25 січня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вирішить, в якій зоні карантину буде Рівненщина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівненська область з 25 січня може перейти в “червону” зону карантину через стрімке зростання захворюваності на COVID-19.Про це повідомив перший заступник голови Рівненської ОДАпід час брифінгу, передає "Рівне Вечірнє" “Різко почала збільшуватися завантаженість ліжок. Станом на сьогодні у нас 34,7% завантажено ліжок для хворих на COVID-19. На минулому тижні — це було 20-25%. Збільшилася кількість хворих, які потребують кисню. Таких є в наших закладах медицини 345. Мабуть, вже з завтрашнього дня ми можемо перейти в „червону“ зону, тому що бачимо стрімке зростання захворюваності на Рівненщині”, — розповів Подолін.За його словами, завтра, 25 січня відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка вирішить, в якій зоні карантину буде Рівненщина.

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