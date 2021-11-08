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В Україні зареєстрували випадок поліомієліту у дворічного хлопчика: батьки відмовились від щеплення

В Україні зареєстрували випадок поліомієліту у дворічного хлопчика: батьки відмовились від щеплення
У дворічного хлопчика із Закарпаття підтвердили захворювання на поліомієліт. Це другий випадок захворювання на другий тип поліовірусу в Україні.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Дитину лікували від іншого захворювання. 24 грудня у неї виникли ознаки неврологічного синдрому (млявого нижнього парапарезу), який вражає кінцівки. 28 грудня 2021 року відібрані зразки направили до Центру громадського здоров'я. Позитивний результат 24 січня підтвердили у лабораторії ВООЗ у Гельсінкі", — йдеться у повідомленні .

Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, ​​контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване.

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Теги: Дитина, хлопчик, поліомієліт
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