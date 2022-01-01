У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО





Як повідомили



Водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Honda CR-V, який рухався попереду. Той, своєю чергою, в'їхав у Gelly MR 7151.



На винуватця ДТП склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.



На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав.

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