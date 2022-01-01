У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:20
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися три легковики.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі патрульної поліції Волині, прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили ДТП за участю трьох транспортних засобів.
Водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Honda CR-V, який рухався попереду. Той, своєю чергою, в'їхав у Gelly MR 7151.
На винуватця ДТП склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.
На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі патрульної поліції Волині, прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили ДТП за участю трьох транспортних засобів.
Водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Honda CR-V, який рухався попереду. Той, своєю чергою, в'їхав у Gelly MR 7151.
На винуватця ДТП склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.
На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Внаслідок ДТП передня частина автомобіля завжди страждає значно сильніше, ніж задня.
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