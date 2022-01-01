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У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО

У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Перемоги зіткнулися три легковики.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі патрульної поліції Волині, прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили ДТП за участю трьох транспортних засобів.

Водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Honda CR-V, який рухався попереду. Той, своєю чергою, в'їхав у Gelly MR 7151.

На винуватця ДТП склали адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП.

На щастя, унаслідок автопригоди ніхто не постраждав.

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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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Внаслідок ДТП передня частина автомобіля завжди страждає значно сильніше, ніж задня.
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