У Луцьку за рік на підприємствах сталося майже 600 нещасних випадків: назвали причини
Сьогодні, 17:47
За 2021 рік роботодавці подали 592 повідомлення про нещасний випадок/гостре професійне захворювання (отруєння) до Луцького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.
Про це інформують у Луцькраді.
З них: 1 - груповий нещасний випадок, 19 - нещасних випадків із смертельним наслідком, 2 - нещасні випадки смерті на підприємстві, 49 нещасних випадків та 521 повідомлення про гостре професійне захворювання (отруєння).
Основні причини нещасних випадків: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; особиста необережність потерпілого; невиконання посадових обов’язків; травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного).
Перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння виявили в 1 працівника.
Вид події, який призвів до настання нещасного випадку: падіння потерпілого під час пересування, падіння потерпілого з висоти та дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування; дія руxомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів; дія підвищених температур, падіння предметів, матеріалів, дерев, гілок дерев, матеріалів, інструментів, пристроїв тощо; ушкодження внаслідок контакту з тваринами; травма заподіяна іншою особою.
Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку: автомобілі та устаткування.
За несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок п’ять посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.
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Про це інформують у Луцькраді.
З них: 1 - груповий нещасний випадок, 19 - нещасних випадків із смертельним наслідком, 2 - нещасні випадки смерті на підприємстві, 49 нещасних випадків та 521 повідомлення про гостре професійне захворювання (отруєння).
Основні причини нещасних випадків: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; особиста необережність потерпілого; невиконання посадових обов’язків; травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного).
Перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння виявили в 1 працівника.
Вид події, який призвів до настання нещасного випадку: падіння потерпілого під час пересування, падіння потерпілого з висоти та дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування; дія руxомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів; дія підвищених температур, падіння предметів, матеріалів, дерев, гілок дерев, матеріалів, інструментів, пристроїв тощо; ушкодження внаслідок контакту з тваринами; травма заподіяна іншою особою.
Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку: автомобілі та устаткування.
За несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок п’ять посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.
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