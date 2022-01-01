У Луцьку за рік на підприємствах сталося майже 600 нещасних випадків: назвали причини

За 2021 рік роботодавці подали 592 повідомлення про нещасний випадок/гостре професійне захворювання (отруєння) до Луцького міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.Про це інформують у Луцькраді.З них: 1 - груповий нещасний випадок, 19 - нещасних випадків із смертельним наслідком, 2 - нещасні випадки смерті на підприємстві, 49 нещасних випадків та 521 повідомлення про гостре професійне захворювання (отруєння).Основні причини нещасних випадків: невиконання вимог інструкцій з охорони праці; особиста необережність потерпілого; невиконання посадових обов’язків; травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб; порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного).Перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння виявили в 1 працівника.Вид події, який призвів до настання нещасного випадку: падіння потерпілого під час пересування, падіння потерпілого з висоти та дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування; дія руxомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів; дія підвищених температур, падіння предметів, матеріалів, дерев, гілок дерев, матеріалів, інструментів, пристроїв тощо; ушкодження внаслідок контакту з тваринами; травма заподіяна іншою особою.Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку: автомобілі та устаткування.За несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок п’ять посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності.