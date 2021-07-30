Екскапітаном «Волині» цікавиться клуб з верхівки чемпіонату Франції

Захисник київського "Динамо"може перейти у французький "Страсбург".Про це повідомляє канал "Футбол 1" телеграм-канал Динамо Київ Inside. За інформацією джерела, у підписанні українця зацікавлений спортивний координатор клубу"Одна з головних приємних несподіванок цієї Ліги 1 - ФК Страсбург. Головному тренеру Жюльєну Стефану цього сезону вдається утримувати ельзасців у топ-4. Не останню роль в успіхах відіграє пристойний захист із трьох ЦЗ – Джику-Перен-Ньямсі. До чого тут Динамо? Все просто. Страсбург давно в пошуках резервного лівоногого ЦЗ. А якщо цей захисник здатний закрити фланг... Спортивний координатор клубу Кадер Мангане зацікавлений у придбанні Артема Шабанова. До кінця трансферного вікна небагато часу. Офіційної пропозиції до офісу Динамо не надходило, але попередні переговори вже проведено. І займаються ними люди з французької агенції Вадима Васильєва", — говориться в повідомленні.Як відомо, за луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.