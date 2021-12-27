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В Україні розширять перелік тих, кому дозволять купувати ліки за «ковідну» тисячу

В Україні розширять перелік тих, кому дозволять купувати ліки за «ковідну» тисячу
В Україні особи з інвалідністю першої групи зможуть також витратити тисячу за вакцинацію проти коронавірусу на придбання ліків.

Про це йшлося на нараді у Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Над можливістю розширення програми "єПідтримка" працюють у Мінсоцполітики та Мінцифри. Передбачається, що "ковідну" тисячу" зможуть використати для оплати ліків люди з інвалідністю І групи, незалежно від віку.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що на сьогодні вже понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.

Очільник уряду також нагадав, що від 24 січня люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн, наданих державою в межах "єПідтримки", на купівлю ліків.

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Теги: ліки, ковідна тисяча
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