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Юний співак з Волині отримав гран-прі всеукраїнського конкурсу

Юний співак з Волині отримав гран-прі всеукраїнського конкурсу
Одинадцятирічного Михайло Виндюк з Камінь-Каширщини вдало виступив на всеукраїнському новорічному конкурсі вокалістів та завоював прихильність публіки.

Люди розщедрилися вони на вподобайки і у соціальних мережах, завдяки чому Михайлик переміг у «Новорічному марафоні», - пише газета "Полісся".

Заспівавши онлайн на Всеукраїнському конкурсі, юний артист підкорив серця сотень, тисяч глядачів. Він увійшов до п’ятірки кращих, а за голосуванням професійного журі отримав найвищу відзнаку — Гран-прі.
До речі, це не єдина його нагорода, отримана під завісу 2021 року. Михайло дистанційно взяв участь ще й у Міжнародному фестивалі-конкурсі “Music & Dance”, де виконував пісню італійською мовою “Luna tu” та отримав диплом І ступеня.

"Через пандемію коронавірусної хвороби тепер більшість мистецьких змагань відбувається дистанційно, онлайн. Звичайно, це не те, що «вживу», але з іншого боку це дозволило брати участь у більшій кількості конкурсів", — каже мама Михайла Людмила.

Тож сьогодні цей юний співак уже має на своєму рахунку майже два десятки перемог. Він взяв участь у 19-ти Міжнародних та всеукраїнських конкурсах та здобув 6 Гран-прі, 11 перших місць, 2 других місця. Завдячує ж за такий результат своїм викладачам Сергію Карпіку та Олені Комар

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, вокал
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