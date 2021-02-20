Розвідка стверджує, що Росія хоче захопити 8 регіонів України





За словами командувача ООС, найбільше Путін хоче захопити вісім головних регіонів на східному та південному напрямку. Про це повідомив командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю британському виданні The Times, - пише



"Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на сході. Вони хочуть захопити всю країну і через це захоплення маніпулювати Україною, як їм заманеться", – сказав Павлюк.



Генерал-лейтенант, посилаючись на інформацію української військової розвідки, розповів, що Росія може атакувати одразу з кількох напрямків. Мета Москви і Путіна - це вдарити по військовій та промисловій сфері, а також отримати вихід до Чорного моря.



"Найбільше Путін хоче захопити вісім головних регіонів на східному та південному напрямку. Йдеться про міста Дніпро, Харків та Одесу", - сказав Павлюк.



Нагадаємо, раніше командувач ООС висловив думку, що Росія може напасти на Україну в лютому - коли завершаться зимові Олімпійські ігри в Пекіні.



Тим часом супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російська Федерація може атакувати Україну з кількох напрямків. Зокрема, йдеться про східні та південні регіони - міста Дніпро, Харків та Одесу.За словами командувача ООС, найбільше Путін хоче захопити вісім головних регіонів на східному та південному напрямку. Про це повідомив командувач Операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю британському виданні The Times, - пише ТСН. "Росіяни розглядають різні варіанти, але їх не влаштують лише Донецьк і Луганськ на сході. Вони хочуть захопити всю країну і через це захоплення маніпулювати Україною, як їм заманеться", – сказав Павлюк.Генерал-лейтенант, посилаючись на інформацію української військової розвідки, розповів, що Росія може атакувати одразу з кількох напрямків. Мета Москви і Путіна - це вдарити по військовій та промисловій сфері, а також отримати вихід до Чорного моря."Найбільше Путін хоче захопити вісім головних регіонів на східному та південному напрямку. Йдеться про міста Дніпро, Харків та Одесу", - сказав Павлюк.Нагадаємо, раніше командувач ООС висловив думку, що Росія може напасти на Україну в лютому - коли завершаться зимові Олімпійські ігри в Пекіні.Тим часом супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів, на яких видно значне збільшення кількості російський військ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію