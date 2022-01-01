Де у Луцьку не буде світла завтра, 25 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у вівторок, 25 січня, декілька вулиць Луцька залишаться без світла.
Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 15:00 - вул. Шопена, 13;
з 10:00 до 16;00 - вул.13:30-17:00 Окружна (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Ш. Руставелі, 11-15, 20, вул. Гостинна.
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Про це повідомляє пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 15:00 - вул. Шопена, 13;
з 10:00 до 16;00 - вул.13:30-17:00 Окружна (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Ш. Руставелі, 11-15, 20, вул. Гостинна.
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