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Великобританія пом'якшить умови в'їзду для іноземців

Великобританія пом'якшить умови в'їзду для іноземців
Уряд Великобританії прийняв рішення пом'якшити умови в'їзду для іноземних туристів. Нові правила набудуть чинності 11 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

При цьому з кінця лютого форма місцезнаходження пасажира, яка дозволить владі відстежувати всіх іноземних туристів в країні, стане простіше в заповненні, а люди отримають на один день більше для цього.

Правила в'їзду для повністю щеплених
З 11 лютого по прибуттю до Великобританії у вакцинованих туристів не вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус.

Визначення "повністю вакцинований" як і раніше означає дві дози - людям поки не потрібна ревакцинація.

Починаючи з цього ж часу, на кордоні Великобританії будуть прийматися сертифікати про вакцинацію з 16 нових країн.

Правила в'їзду для невакцинованих
Пасажирам, які не вакциновані або отримали одну дозу препарату, більше не потрібно буде ізолювати або проходити тест на восьмий день після прибуття.

Перед прибуттям в країну необхідно буде зробити тест на коронавірус не більше, ніж за два дні до поїздки, а також пройти ПЛР-тест після прибуття.

При цьому до прибуття в країну необхідно буде заповнити форму про місцезнаходження пасажира.

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Теги: кордон, в'їзд
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