Великобританія пом'якшить умови в'їзду для іноземців





Про це повідомляє



При цьому з кінця лютого форма місцезнаходження пасажира, яка дозволить владі відстежувати всіх іноземних туристів в країні, стане простіше в заповненні, а люди отримають на один день більше для цього.



Правила в'їзду для повністю щеплених

З 11 лютого по прибуттю до Великобританії у вакцинованих туристів не вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус.



Визначення "повністю вакцинований" як і раніше означає дві дози - людям поки не потрібна ревакцинація.



Починаючи з цього ж часу, на кордоні Великобританії будуть прийматися сертифікати про вакцинацію з 16 нових країн.



Правила в'їзду для невакцинованих

Пасажирам, які не вакциновані або отримали одну дозу препарату, більше не потрібно буде ізолювати або проходити тест на восьмий день після прибуття.



Перед прибуттям в країну необхідно буде зробити тест на коронавірус не більше, ніж за два дні до поїздки, а також пройти ПЛР-тест після прибуття.



При цьому до прибуття в країну необхідно буде заповнити форму про місцезнаходження пасажира.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд Великобританії прийняв рішення пом'якшити умови в'їзду для іноземних туристів. Нові правила набудуть чинності 11 лютого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.При цьому з кінця лютого форма місцезнаходження пасажира, яка дозволить владі відстежувати всіх іноземних туристів в країні, стане простіше в заповненні, а люди отримають на один день більше для цього.З 11 лютого по прибуттю до Великобританії у вакцинованих туристів не вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус.Визначення "повністю вакцинований" як і раніше означає дві дози - людям поки не потрібна ревакцинація.Починаючи з цього ж часу, на кордоні Великобританії будуть прийматися сертифікати про вакцинацію з 16 нових країн.Пасажирам, які не вакциновані або отримали одну дозу препарату, більше не потрібно буде ізолювати або проходити тест на восьмий день після прибуття.Перед прибуттям в країну необхідно буде зробити тест на коронавірус не більше, ніж за два дні до поїздки, а також пройти ПЛР-тест після прибуття.При цьому до прибуття в країну необхідно буде заповнити форму про місцезнаходження пасажира.

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