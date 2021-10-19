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Скло чи плівка: чим краще захистити дисплей свого iPhone

Скло чи плівка: чим краще захистити дисплей свого iPhone
На сучасних моделях iPhone часто встановлюють скло, але вже через тиждень на екрані утворюються подряпини. Тому виникає потреба додаткового захисту дисплея.

Про те, плівку чи скло краще вибрати, – йдеться у на сторінках видання іTech.ua.

Як відомо, існують два основні способи захисту смартфона - скло та плівка. Але ці аксесуари теж бувають різних видів.

Гідрогелева плівка. Головна перевага такої плівки – шар, який затягує себе сам. Тобто навіть за серйозних подряпин подібний аксесуар може відновитися.

Матова захисна плівка. Дозволить не лише захистити від пошкоджень, а й зменшити кількість відблисків від освітлення. На такій плівці практично не залишається відбитків. А ось з мінусів – затемнення дисплея, зернистість зображень на екрані.

Дзеркальна плівка. При вимкненому смартфоні в таку плівку можна буде дивитися як у дзеркало. Також вона захищає від пилу та подряпин.

Прозора плівка. Цей варіант не дуже практичний, тому що дуже швидко на такій плівці починають з’являтися подряпини. Крім того, на ній можуть утворюватися бульбашки, залишаються відбитки пальців.
Найкраще, на думку автора, звернути увагу при виборі на скло.

3D-скло. Воно стійке до падінь та подряпин. При цьому служить подібне скло не так довго, як решта, і може відклеюватися. Крім того, з 3D-склом не можна носити щільні чохли для iPhone.

9D-скло. Вирізняється максимальною прозорістю. Від 3D-скла відрізняється лише товщиною, за рахунок чого чутливість екрану айфона до торкання з 9D-склом виявляється краще.

10D-скло. Це скло схоже на 9D, але має покращені характеристики. Приклеїти таке скло до того ж дуже легко, при цьому якщо все зробити правильно, то бульбашки не утворюватимуться.

Скло із затемняючим ефектом. Під певним кутом скло буде затемнюватися, тому люди не зможуть читати ваші повідомлення та взагалі бачити, що ви робите.

Матове скло. Сучасні моделі мають хорошу передачу кольору, а якщо смартфоном користуватися на вулиці при яскравому світлі, то відблисків на екрані не буде. Крім того, за міцністю вони дорівнюють глянсовим варіантам.

На закінчення автор зазначив, що плівки підійдуть лише для захисту від невеликих подряпин, потертостей. Якщо ж хочеться захистити iPhone максимум, то потрібно вибирати скло.

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Теги: технології, Україна, поради
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