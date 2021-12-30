«Волинь» не отримає грошей російського мільярдера
Сьогодні, 21:35
Інвестиційна група російського мільярдера Сергія Ломакіна не буде купувати акції футбольного клубу "Волинь".
Про це розповів журналіст проєкту "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
Спортивний журналіст зазначив, що після невдалої спроби "увійти" в футбольний клуб "Хімки" і переговорів з владою Московської області, концерн переключився на "Волинь".
"Ідея в тому, щоб знайти відносно бідуючий клуб, проінвестувати його, знайти молодих футбоілстів, розкрутити їх і заробити. Це така собі російська відповідь «SITI-group» та Red Bull. Злиття з "Волинню" не сталося ні по коханню, ні з розрахунку", - сказав Співаковський.
За інформацією Михайла Співаковського, Ломакін і його партнери переключилися на європейський проєкт, клуб з бельгійського містечка Льєж "Стандарт".
Про те, що луцький клуб може поповнити футбольну колекцію Ломакіна, якому належать кіпрський "Пафос", латвійська "Рига" та російська "Родіна" журналіст розповідав у вересні минулого року.
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Про це розповів журналіст проєкту "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.
Спортивний журналіст зазначив, що після невдалої спроби "увійти" в футбольний клуб "Хімки" і переговорів з владою Московської області, концерн переключився на "Волинь".
"Ідея в тому, щоб знайти відносно бідуючий клуб, проінвестувати його, знайти молодих футбоілстів, розкрутити їх і заробити. Це така собі російська відповідь «SITI-group» та Red Bull. Злиття з "Волинню" не сталося ні по коханню, ні з розрахунку", - сказав Співаковський.
За інформацією Михайла Співаковського, Ломакін і його партнери переключилися на європейський проєкт, клуб з бельгійського містечка Льєж "Стандарт".
Про те, що луцький клуб може поповнити футбольну колекцію Ломакіна, якому належать кіпрський "Пафос", латвійська "Рига" та російська "Родіна" журналіст розповідав у вересні минулого року.
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