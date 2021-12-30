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«Волинь» не отримає грошей російського мільярдера

«Волинь» не отримає грошей російського мільярдера
Інвестиційна група російського мільярдера Сергія Ломакіна не буде купувати акції футбольного клубу "Волинь".

Про це розповів журналіст проєкту "ТаТоТаке" Михайло Співаковський.

Спортивний журналіст зазначив, що після невдалої спроби "увійти" в футбольний клуб "Хімки" і переговорів з владою Московської області, концерн переключився на "Волинь".

"Ідея в тому, щоб знайти відносно бідуючий клуб, проінвестувати його, знайти молодих футбоілстів, розкрутити їх і заробити. Це така собі російська відповідь «SITI-group» та Red Bull. Злиття з "Волинню" не сталося ні по коханню, ні з розрахунку", - сказав Співаковський.

За інформацією Михайла Співаковського, Ломакін і його партнери переключилися на європейський проєкт, клуб з бельгійського містечка Льєж "Стандарт".

Про те, що луцький клуб може поповнити футбольну колекцію Ломакіна, якому належать кіпрський "Пафос", латвійська "Рига" та російська "Родіна" журналіст розповідав у вересні минулого року.

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Теги: спорт, футбол, інвестор, Волинь, Луцьк
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