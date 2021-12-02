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Луцько-рівненська команда знялася в «Лізі сміху»

Луцько-рівненська команда знялася в «Лізі сміху»
Луцько-рівненська команда "Ліги сміху" пройшла у телевізійний етап шоу та боротиметься за вихід у наступний етап.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Ліги сміху".

Фестиваль "Ліги сміху" складається з кілької етапів. Під час першого та другого етапів зі 109 команд залишилися тільки 18, серед яких був луцько-рівненський колектив "Скучне життя Гріши і Діми".

18 команд вибороли право зніматися у гала-концерті. Зйомки відбулися 21 січня у Києві. Згодом стане відомо, чи пройшов колектив до 12-ки команд, які у боротимуться за звання чемпіона Ліги сміху.

У склад команди "Скучне життя Гріши і Діми" входять Григорій Рицький та Дмитро Залоєць, які понад 10 років займаються гумором.

"10 років йти до того, щоб виступити 9 хвилин. Чи воно того стоїть?
Фіг його знає. Як мінімум, це означає, що ми вперті люди", - написав Дмитро Залоєць в інстаграмі після зйомок гала-концерту.

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Теги: Ліга сміху, шоу
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