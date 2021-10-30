В луцький зоопарк почали звозити ялинки, які викидають містяни. ВІДЕО





Про це



24 січня ялинки та сосни у місті збирали чотири спецавтомобілі.



Дерева, які найліпше збереглися та не мають прикрас і штучного снігу відправляють у звіринець. Зі слів ветеринара звіринця Володимира Когута, тут хвою розподіляють між тваринами різних видів.



"Для "жуйних" тварин ці дерева – підкормка, яка має поживні мікроелементи. Мова йде про оленів, овець, кіз та верблюдів", – розповідає ветлікар. Додає: хвоя для тварин – чудова добавка до раціону, яка впливає на активність тварин.



Перед тим, як згодувати дерево тваринам – його ретельно очищують від зайвих предметів. Зі слів Володимира Когута, забуте кріплення від прикраси чи блискітка можуть спровокувати смерть тварини.



Тим, хто не їсть хвою, новорічними деревами облаштовують у вольєрах хащі, – розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко. "Для ведмедів це дуже приємно, коли вони виходять зі сплячки й бачать великий ліс, дерева мають свої запахи, вони починають їх ламати, переміщати, тварині зайняті та вільніше почуваються", – каже керівниця звіринця. Додає, ялинки та сосни у зоопарку приймають до 27-го січня.



Суспільне відстежило маршрут новорічних дерев від смітників до звіринця, поспілкувалося з комунальниками та лучанами та розпитало їх про утилізацію ялинок та сосен.



Комунальники прогнозують, що ялинки цього року ще збиратимуть по місту орієнтовно два тижні. Ті дерева, які не підходять мешканцям звіринця, розповів заступник директора КП "Луцькспецкомунтранс" Сергій Андрієвський, дрібнять чи спалюють і везуть на пересипку на сміттєвий полігон у селі Брище.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцький зоопарк комунальники почали везти новорічні дерева, які лучани після свят викидають до смітників.Про це Суспільному розповів заступник директора КП "Луцькспецкомунтранс" Сергій Андрієвський.24 січня ялинки та сосни у місті збирали чотири спецавтомобілі.Дерева, які найліпше збереглися та не мають прикрас і штучного снігу відправляють у звіринець. Зі слів ветеринара звіринця, тут хвою розподіляють між тваринами різних видів."Для "жуйних" тварин ці дерева – підкормка, яка має поживні мікроелементи. Мова йде про оленів, овець, кіз та верблюдів", – розповідає ветлікар. Додає: хвоя для тварин – чудова добавка до раціону, яка впливає на активність тварин.Перед тим, як згодувати дерево тваринам – його ретельно очищують від зайвих предметів. Зі слів Володимира Когута, забуте кріплення від прикраси чи блискітка можуть спровокувати смерть тварини.Тим, хто не їсть хвою, новорічними деревами облаштовують у вольєрах хащі, – розповідає директорка зоопарку Людмила Денисенко. "Для ведмедів це дуже приємно, коли вони виходять зі сплячки й бачать великий ліс, дерева мають свої запахи, вони починають їх ламати, переміщати, тварині зайняті та вільніше почуваються", – каже керівниця звіринця. Додає, ялинки та сосни у зоопарку приймають до 27-го січня.Суспільне відстежило маршрут новорічних дерев від смітників до звіринця, поспілкувалося з комунальниками та лучанами та розпитало їх про утилізацію ялинок та сосен.Комунальники прогнозують, що ялинки цього року ще збиратимуть по місту орієнтовно два тижні. Ті дерева, які не підходять мешканцям звіринця, розповів заступник директора КП "Луцькспецкомунтранс" Сергій Андрієвський, дрібнять чи спалюють і везуть на пересипку на сміттєвий полігон у селі Брище.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію