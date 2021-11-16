Пенсіонери зможуть заплатити «ковідною» тисячею за «комуналку»





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"Протягом лютого, ми додатково розширимо програму "єПідтримка" для літніх людей – вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг", - сказав президент під час брифінгу.



Володимир Зеленський нагадав, що від 24 січня "ковідну тисячу" громадяни старше 60 років можуть використати для придбання ліків в аптеках.



Зеленський поки не пояснив, коли набуде чинності ця зміна до програми і коли пенсіонери зможуть розраховуватися "ковідною тисячею" за комуналку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на слова Володимира Зеленського."Протягом лютого, ми додатково розширимо програму "єПідтримка" для літніх людей – вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг", - сказав президент під час брифінгу.Володимир Зеленський нагадав, що від 24 січня "ковідну тисячу" громадяни старше 60 років можуть використати для придбання ліків в аптеках.Зеленський поки не пояснив, коли набуде чинності ця зміна до програми і коли пенсіонери зможуть розраховуватися "ковідною тисячею" за комуналку.

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