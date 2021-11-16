Пенсіонери зможуть заплатити «ковідною» тисячею за «комуналку»
Сьогодні, 03:49
Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на слова Володимира Зеленського.
"Протягом лютого, ми додатково розширимо програму "єПідтримка" для літніх людей – вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг", - сказав президент під час брифінгу.
Володимир Зеленський нагадав, що від 24 січня "ковідну тисячу" громадяни старше 60 років можуть використати для придбання ліків в аптеках.
Зеленський поки не пояснив, коли набуде чинності ця зміна до програми і коли пенсіонери зможуть розраховуватися "ковідною тисячею" за комуналку.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на слова Володимира Зеленського.
"Протягом лютого, ми додатково розширимо програму "єПідтримка" для літніх людей – вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг", - сказав президент під час брифінгу.
Володимир Зеленський нагадав, що від 24 січня "ковідну тисячу" громадяни старше 60 років можуть використати для придбання ліків в аптеках.
Зеленський поки не пояснив, коли набуде чинності ця зміна до програми і коли пенсіонери зможуть розраховуватися "ковідною тисячею" за комуналку.
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