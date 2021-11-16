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Пенсіонери зможуть заплатити «ковідною» тисячею за «комуналку»

Пенсіонери зможуть заплатити «ковідною» тисячею за «комуналку»
Президент Володимир Зеленський заявив, що громадянам старше 60 років дозволять сплачувати комуналку грошима, отриманими за вакцинацію проти коронавірусу в межах програми "єПідтримка".

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на слова Володимира Зеленського.

"Протягом лютого, ми додатково розширимо програму "єПідтримка" для літніх людей – вони матимуть можливість використати ці гроші на оплату комунальних послуг", - сказав президент під час брифінгу.

Володимир Зеленський нагадав, що від 24 січня "ковідну тисячу" громадяни старше 60 років можуть використати для придбання ліків в аптеках.

Зеленський поки не пояснив, коли набуде чинності ця зміна до програми і коли пенсіонери зможуть розраховуватися "ковідною тисячею" за комуналку.

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Теги: Україна, комуналка, тисяча
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