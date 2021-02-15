У Луцьку чоловік ремонтував автівку і обморозив руку. ФОТО

У луцькій лікарні рятували чоловіка, який обморозив руку автомобільною рідиною під час обслуговування транспортного засобу.Про це йдеться на сторінці Медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади.В опікове відділення, реконструктивно-відновної хірургії та хірургії китиці медичного об‘єднання Луцької міської територіальної громади потрапив чоловік з локальним обмороженням руки. Хворий розповів, що відморозив руку в гаражі, де поставив авто і хотів підтягнути шланг. Шланг вилетів і рідина вилилась на руку."Власне, саме ця рідина нанесла великої шкоди чоловікові. Йому провели оперативне лікування - некректомію, тобто, видалення нежиттєздатних тканин одномоментно з аутодермопластикою - пересадкою власної шкіри, - розповів завідувач відділення, - з початку морозів ми пролікували чотирьох хворих з обмороженнями".Двоє були з поверхневими обмороженнями, які виписались додому без особливих наслідків для шкоди здоров‘ю. Один - ще лікується. Йому вже провели одне оперативне лікування, при якому забрали некрози стопи і сформували куксу. Наразі, хворий готується на другу операцію, під час якої буде проведена некректомія з одномоментною аутодермопластикою. Йдеться про органозберігаючу операцію для того, щоб молодий чоловік міг ходити.Роман Трач закликає бути обережними та уважними до себе і близьких у зимову пору року, тому що обморозити кінцівки можна і при плюсовій температурі, довго перебуваючи на вулиці, наприклад, з мокрими ногами."Це - лише кілька історій наших пацієнтів, адже, за минулі вихідні до відділення екстреної медичної допомоги звернулося 179 пацієнтів, з них - госпіталізовано 58, надано амбулаторну допомогу - 121.Також, поступило 79 травмованих, з них - 21 з переломами, 3 пацієнти були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного покусала тварина. В операційному блоці виконано 29 оперативних втручань", - йдеться у дописі на сторінці медичного об'єднання.