Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
Курс долара в обмінниках Луцька станом на вівторок, 25 січня, такий: продаж – 28,40.
Євро продають за 32,02.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають купують за 7,04.
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Євро продають за 32,02.
Курс російського рубля: купівля – 0,35, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають купують за 7,04.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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