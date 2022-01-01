Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 492 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 92 дитини та 37 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 144,
Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1649,
методом ІФА (осіб) – 122.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 239 хворих:
Луцька ТГ – 106 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 19 хворих
Колківська ТГ – 22 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 11 хворих
Підгайцівска ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 14 хворих
Торчинська ТГ – 9 хворих
Цуманська ТГ – 8 хворих
Володимир-Волинський район – 82 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Затурцівська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 5 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 7 хворих
Нововолинська ТГ – 21 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 6 хворих
Камінь-Каширський район – 48 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 15 хворих
Любешівська ТГ – 15 хворих
Маневицька ТГ – 12 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворий
Ковельський район – 123 хворих:
Голобська ТГ – 3 хворих
Вишнівська ТГ – 4 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 3 хворих
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 56 хворих
Люблинецька ТГ – 3 хворих
Любомльська ТГ – 9 хворих
Ратнівська ТГ – 20 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 12 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 107 479 (з них дітей – 7772 та медичних працівників –4638),
одужали ( осіб) – 101 974 (з них дітей – 7270 та медичних працівників –4408),
летальних випадків (осіб) – 2235 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 425 513,
методом ІФА (осіб) –212 662.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 24 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1501 щеплення. Першою дозою щепили — 667 осіб, другою дозою – 611 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 223 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 335 246 людей, отримали дві дози – 311 574 людини, отримали додаткову дозу – 395 людей, бустерну дозу – 2633 людини. Загалом провели 649 848 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 144,
Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1649,
методом ІФА (осіб) – 122.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 239 хворих:
Луцька ТГ – 106 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 19 хворих
Колківська ТГ – 22 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 11 хворих
Підгайцівска ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 14 хворих
Торчинська ТГ – 9 хворих
Цуманська ТГ – 8 хворих
Володимир-Волинський район – 82 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Затурцівська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 5 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 7 хворих
Нововолинська ТГ – 21 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 6 хворих
Камінь-Каширський район – 48 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 15 хворих
Любешівська ТГ – 15 хворих
Маневицька ТГ – 12 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворий
Ковельський район – 123 хворих:
Голобська ТГ – 3 хворих
Вишнівська ТГ – 4 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 3 хворих
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 56 хворих
Люблинецька ТГ – 3 хворих
Любомльська ТГ – 9 хворих
Ратнівська ТГ – 20 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 12 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 107 479 (з них дітей – 7772 та медичних працівників –4638),
одужали ( осіб) – 101 974 (з них дітей – 7270 та медичних працівників –4408),
летальних випадків (осіб) – 2235 (1 дитина та 35 медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 425 513,
методом ІФА (осіб) –212 662.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 24 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1501 щеплення. Першою дозою щепили — 667 осіб, другою дозою – 611 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 223 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 335 246 людей, отримали дві дози – 311 574 людини, отримали додаткову дозу – 395 людей, бустерну дозу – 2633 людини. Загалом провели 649 848 щеплень.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 09:55
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
«Кров у мене – молода». Історія волинянина, який став заслуженим донором України. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
Медіа