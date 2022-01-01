вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла

Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 492 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 92 дитини та 37 медпрацівників.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 144,
Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 1649,
методом ІФА (осіб) – 122.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 239 хворих:

Луцька ТГ – 106 хворих
Боратинська ТГ – 7 хворих
Берестечківська ТГ – 3 хворих
Городищенська ТГ – 4 хворих
Горохівська ТГ – 13 хворих
Доросинівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ – 19 хворих
Колківська ТГ – 22 хворих
Копачівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ – 11 хворих
Підгайцівска ТГ – 16 хворих
Рожищенська ТГ – 14 хворих
Торчинська ТГ – 9 хворих
Цуманська ТГ – 8 хворих

Володимир-Волинський район – 82 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 32 хворих
Затурцівська ТГ – 8 хворих
Зимнівська ТГ – 5 хворих
Іваничівська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 7 хворих
Нововолинська ТГ – 21 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 6 хворих

Камінь-Каширський район – 48 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 15 хворих
Любешівська ТГ – 15 хворих
Маневицька ТГ – 12 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворий

Ковельський район – 123 хворих:

Голобська ТГ – 3 хворих
Вишнівська ТГ – 4 хворих
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 3 хворих
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 56 хворих
Люблинецька ТГ – 3 хворих
Любомльська ТГ – 9 хворих
Ратнівська ТГ – 20 хворих
Рівненська ТГ – 4 хворих
Самарівська ТГ – 2 хворих
Смідинська ТГ – 3 хворих
Старовижівська ТГ – 12 хворих
Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 107 479 (з них дітей – 7772 та медичних працівників –4638),
одужали ( осіб) – 101 974 (з них дітей – 7270 та медичних працівників –4408),
летальних випадків (осіб) – 2235 (1 дитина та 35 медпрацівників).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 425 513,
методом ІФА (осіб) –212 662.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 24 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1501 щеплення. Першою дозою щепили — 667 осіб, другою дозою – 611 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 223 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 335 246 людей, отримали дві дози – 311 574 людини, отримали додаткову дозу – 395 людей, бустерну дозу – 2633 людини. Загалом провели 649 848 щеплень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 09:55
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
«Кров у мене – молода». Історія волинянина, який став заслуженим донором України. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Понад 200 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині Понад 200 хворих та 2 летальних випадки: коронавірус на Волині
24 січень, 09:29
400 хворих та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за добу 400 хворих та 1 летальний випадок: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
21 січень, 09:24
COVID-19 на Волині: за добу виявили 293 нових випадки, одна людина померла COVID-19 на Волині: за добу виявили 293 нових випадки, одна людина померла
20 січень, 09:19
Коронавірус на Волині: за добу – 157 нових випадків, двоє людей померли Коронавірус на Волині: за добу – 157 нових випадків, двоє людей померли
19 січень, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
 0
З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 09:55
 0
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
 0
«Кров у мене – молода». Історія волинянина, який став заслуженим донором України. ФОТО
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8