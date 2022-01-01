Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 492 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 92 дитини та 37 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 144,Летальних випадків (осіб) – 1: Володимир-Волинський район – 1 випадок в Нововолинській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 1649,методом ІФА (осіб) – 122.– 239 хворих:Луцька ТГ – 106 хворихБоратинська ТГ – 7 хворихБерестечківська ТГ – 3 хворихГородищенська ТГ – 4 хворихГорохівська ТГ – 13 хворихДоросинівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ – 19 хворихКолківська ТГ – 22 хворихКопачівська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ – 11 хворихПідгайцівска ТГ – 16 хворихРожищенська ТГ – 14 хворихТорчинська ТГ – 9 хворихЦуманська ТГ – 8 хворих– 82 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 32 хворихЗатурцівська ТГ – 8 хворихЗимнівська ТГ – 5 хворихІваничівська ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 7 хворихНововолинська ТГ – 21 хворихПавлівська ТГ – 1 хворийПоромівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ – 6 хворих– 48 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 15 хворихЛюбешівська ТГ – 15 хворихМаневицька ТГ – 12 хворихПрилісненська ТГ – 6 хворий– 123 хворих:Голобська ТГ – 3 хворихВишнівська ТГ – 4 хворихГоловненська ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ – 3 хворихЗабродівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 56 хворихЛюблинецька ТГ – 3 хворихЛюбомльська ТГ – 9 хворихРатнівська ТГ – 20 хворихРівненська ТГ – 4 хворихСамарівська ТГ – 2 хворихСмідинська ТГ – 3 хворихСтаровижівська ТГ – 12 хворихШацька ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 107 479 (з них дітей – 7772 та медичних працівників –4638),одужали ( осіб) – 101 974 (з них дітей – 7270 та медичних працівників –4408),летальних випадків (осіб) – 2235 (1 дитина та 35 медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 425 513,методом ІФА (осіб) –212 662.За добу 24 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 1501 щеплення. Першою дозою щепили — 667 осіб, другою дозою – 611 осіб, додатковою дозою – 0 осіб, бустерною дозою – 223 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 335 246 людей, отримали дві дози – 311 574 людини, отримали додаткову дозу – 395 людей, бустерну дозу – 2633 людини. Загалом провели 649 848 щеплень.