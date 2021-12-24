На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Пенсіонерка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.



Внаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.



Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пригода трапилася вчора ввечері, 24 січня, по вулиці Незалежності у селищі Маневичі. 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel Astra, здійснив наїзд на 85-річну пішохідку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Пенсіонерка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують обставини автопригоди.

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