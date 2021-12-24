На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
Пригода трапилася вчора ввечері, 24 січня, по вулиці Незалежності у селищі Маневичі. 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel Astra, здійснив наїзд на 85-річну пішохідку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Пенсіонерка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують обставини автопригоди.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Пенсіонерка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують обставини автопригоди.
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