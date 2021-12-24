вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю

На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Пригода трапилася вчора ввечері, 24 січня, по вулиці Незалежності у селищі Маневичі. 24-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel Astra, здійснив наїзд на 85-річну пішохідку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Пенсіонерка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП постраждала отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення хірургії районної лікарні.

Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Маневичі, пенсіонерка, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 09:55
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
«Кров у мене – молода». Історія волинянина, який став заслуженим донором України. ФОТО
Сьогодні, 09:25
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО На Волині автомобіль збив 15-річну школярку. ФОТО
24 грудень, 2021, 10:14
На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка» На Волині авто збило пенсіонерку: її забрала «швидка»
02 грудень, 2021, 10:12
На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні
21 вересень, 2021, 10:32
На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв На Волині внаслідок двох ДТП постраждали троє водіїв
10 вересень, 2021, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автомобіль збив 85-річну бабусю
Сьогодні, 10:00
 0
З 1 лютого в Україні дітей масово щеплюватимуть від поліомієліту
Сьогодні, 09:55
 0
Коронавірус на Волині: за минулу добу – 492 нових випадки, одна людина померла
Сьогодні, 09:36
 0
«Кров у мене – молода». Історія волинянина, який став заслуженим донором України. ФОТО
Сьогодні, 09:25
 0
Курс валют у Луцьку на 25 січня
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8