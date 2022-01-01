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Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Зранку 25 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 33 пацієнти.

Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, кількість хворих у ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні зберігається приблизно на одному рівні, проте госпіталізованих усе ж більше, ніж виписаних. І більше людей з ускладненнями. Під високими потоками кисню перебуває 22 людини, у реанімації – 6. Саме стільки – у критичному стані, 17 – у важкому.

За минулу добу поступили 3 людей, виписали одного пацієнта. Споживання кисню поки що знижується. За минулу добу – 350 кг, залишалося трохи більше 17,5 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ковідний шпиталь, хворі, коронавірус
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