Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах

Зранку 25 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 33 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, кількість хворих у ковідному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні зберігається приблизно на одному рівні, проте госпіталізованих усе ж більше, ніж виписаних. І більше людей з ускладненнями. Під високими потоками кисню перебуває 22 людини, у реанімації – 6. Саме стільки – у критичному стані, 17 – у важкому.За минулу добу поступили 3 людей, виписали одного пацієнта. Споживання кисню поки що знижується. За минулу добу – 350 кг, залишалося трохи більше 17,5 тонн кисню.