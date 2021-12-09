На Волині горіли два будинки та господарська споруда. ФОТО

Рятувальники підрозділів ГУ ДСНС у Волинській області ліквідували три пожежі, що трапились в житловому секторі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.24 січня о 19:10 до оперативно–диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Гішин Ковельського району.На місце події виїхали рятувальники 19-ї, 4-ї ДПРЧ м. Ковеля та працівники місцевої пожежної команди с. Доротище.По прибуттю на місце події встановили, що горить шлаковий житловий будинок. Пожежу локалізували о 20:11 та ліквідували о 21:31.У результаті пожежі вогнем знищено дерев’яне перекриття, покрівля, внутрішнє оздоблення стін та речі домашнього вжитку.На гасіння пожежі залучались 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.Імовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.О 20:20 до Служби "101" надійшло повідомлення про пожежу дерев'яного житлового будинку в с. Броди Ратнівської громади Ковельського району.На місце події виїхали рятувальники 14-ї ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевої пожежної команди с. Гірники.Горіння о 20:50 локалізували, о 21:00 ліквідували.Вогнем пошкоджено 60 м ² перекриття, 120 м² стін, та речі домашнього вжитку.Ймовірна причина пожежі – порушення правил влаштування та експлуатації пічного опалення.О 22:50 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що у с. Осереби Ковельського району горить господарська будівля.На місце пожежі направили черговий караул 17-ї ДПРЧ смт Турійська, працівників місцевих пожежних команд с. Перевали та смт Луків.По прибуттю рятувальниками встановили, що горить господарська будівля, прибудова до житлового будинку.Загорання локалізували о 23:50, ліквідували о 00:10.На гасіння пожежі було задіяли 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.Причина загорання наразі встановлюється.