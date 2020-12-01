Лучанин до смерті побив знайомого, який прийшов до нього в гості

У Луцьку чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження товаришеві, який прийшов до нього в гості. Він них останній згодом помер.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що інцидент трапився у неділю, 23 січня, в квартирі підозрюваного, 43-річного жителя Луцька. З’ясувалося, що господар разом із 47-річним знайомим розпивали у помешканні спиртне.Згодом між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний у коридорі квартири жорстоко побив гостя. Від отриманих травм останній до ранку помер.Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ІТТ. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.