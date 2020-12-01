Лучанин до смерті побив знайомого, який прийшов до нього в гості
Сьогодні, 10:45
У Луцьку чоловік наніс тяжкі тілесні ушкодження товаришеві, який прийшов до нього в гості. Він них останній згодом помер.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що інцидент трапився у неділю, 23 січня, в квартирі підозрюваного, 43-річного жителя Луцька. З’ясувалося, що господар разом із 47-річним знайомим розпивали у помешканні спиртне.
Згодом між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний у коридорі квартири жорстоко побив гостя. Від отриманих травм останній до ранку помер.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ІТТ. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що інцидент трапився у неділю, 23 січня, в квартирі підозрюваного, 43-річного жителя Луцька. З’ясувалося, що господар разом із 47-річним знайомим розпивали у помешканні спиртне.
Згодом між чоловіками виникла сварка, під час якої підозрюваний у коридорі квартири жорстоко побив гостя. Від отриманих травм останній до ранку помер.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ІТТ. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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