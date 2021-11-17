вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинська контррозвідка СБУ викрила снайпера, який воював за бойовиків

Волинська контррозвідка СБУ викрила снайпера, який воював за бойовиків
Волинська контррозвідка СБУ викрила командира снайперського підрозділу бойовиків, який воював проти українських захисників Донецького аеропорту.

Про це повідомляє пресслужба УСБУ у Волинській області.

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР». Контррозвідка української спецслужби встановила особу командира снайперського підрозділу бойовиків.

Зловмисник разом зі своїми підлеглими вели прицільний вогонь по військовослужбовцям сил антитерористичної операції.

Встановлено факти його участі у бойових діях проти українських захисників Донецького аеропорту.

Крім того, зловмисник систематично збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України на сході нашої держави. Отримані відомості передавав представникам спецслужб РФ.
Волинська контррозвідка СБУ викрила снайпера, який воював за бойовиків

Його «кураторів» цікавила інформація щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ.

За даними слідства, бойовиком є мешканець Донеччини, який у січні 2015 року добровільно приєднався до угруповань так званої «ДНР». З того часу, брав активну участь у бойових діях проти сил АТО.

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ, суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, контррозвідка, СБУ, снайпер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відновили зупинку біля Старого ринку
Сьогодні, 11:15
Усі школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:05
Волинська контррозвідка СБУ викрила снайпера, який воював за бойовиків
Сьогодні, 10:50
Лучанин до смерті побив знайомого, який прийшов до нього в гості
Сьогодні, 10:45
На Волині під час пожежі отруїлася чадним газом 35-річна жінка
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО У в'язниці на Волині двоє кримінальних авторитетів організували злочинну групу. ФОТО
19 січень, 12:11
Волинян просять повідомляти в СБУ про підозрілі ситуації на кордоні Волинян просять повідомляти в СБУ про підозрілі ситуації на кордоні
17 листопад, 2021, 11:25
На Волині викрили міжнародний канал контрабанди стероїдів зі Східної Азії. ФОТО На Волині викрили міжнародний канал контрабанди стероїдів зі Східної Азії. ФОТО
15 листопад, 2021, 13:17
Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання Перевірка документів, огляд автомобілів: на Волині відбудуться антитерористичні навчання
08 вересень, 2021, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь – у «помаранчевій» зоні карантину
Сьогодні, 11:33
 0
На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку відновили зупинку біля Старого ринку
Сьогодні, 11:15
 0
Усі школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:05
 0
Волинська контррозвідка СБУ викрила снайпера, який воював за бойовиків
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8