Усі школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:05
Із 26 січня школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
У Луцькій міській громаді суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання. Станом на сьогодні, на уроках в окремих класах перебувають не більше 10 — 12 дітей. Хворіють також і вчителі.
У зв’язку з цим, педагогічні ради закладів загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади прийняли рішення щодо переведення з 26 січня по 6 лютого цього року учнів 5-11 класів на режим роботи з використанням дистанційних технологій навчання.
Учні початкової (1-4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) навчатимуться в очному режимі.
Заклади дошкільної освіти продовжують працювати без змін.
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
У Луцькій міській громаді суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання. Станом на сьогодні, на уроках в окремих класах перебувають не більше 10 — 12 дітей. Хворіють також і вчителі.
У зв’язку з цим, педагогічні ради закладів загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади прийняли рішення щодо переведення з 26 січня по 6 лютого цього року учнів 5-11 класів на режим роботи з використанням дистанційних технологій навчання.
Учні початкової (1-4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) навчатимуться в очному режимі.
Заклади дошкільної освіти продовжують працювати без змін.
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