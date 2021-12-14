Усі школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання

Із 26 січня школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання.Про це інформують у пресслужбі Луцькради.У Луцькій міській громаді суттєво погіршилася епідемічна ситуація, зросла кількість захворюваності учнів на грип/ГРВІ, СOVID-19 та інші супутні захворювання. Станом на сьогодні, на уроках в окремих класах перебувають не більше 10 — 12 дітей. Хворіють також і вчителі.У зв’язку з цим, педагогічні ради закладів загальної середньої та позашкільної освіти нашої громади прийняли рішення щодо переведення з 26 січня по 6 лютого цього року учнів 5-11 класів на режим роботи з використанням дистанційних технологій навчання.Учні початкової (1-4 класи) школи та навчально-реабілітаційного центру (1-10 класи) навчатимуться в очному режимі.Заклади дошкільної освіти продовжують працювати без змін.