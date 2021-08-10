У Луцьку відновили зупинку біля Старого ринку





Про це йдеться на сайті Луцькради.



Відповідно до рішенням виконавчого комітету від 18.01.2022 № 19-1 внесено зміни до рішення від 15.05.2019 № 295-1 “Про затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” відновили функціонування зупинки “Центральний ринок".



Місце розташування — вул. Глушець парна сторона за поворотом на вул. Замкову.



Нагадаємо, 10 серпня на сайті місцевих ініціатив Василь Сітко

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