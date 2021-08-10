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У Луцьку відновили зупинку біля Старого ринку

У Луцьку відновили зупинку біля Старого ринку
У Луцьку відновили зупинку громадського транспорту «Центральний ринок».

Про це йдеться на сайті Луцькради.

Відповідно до рішенням виконавчого комітету від 18.01.2022 № 19-1 внесено зміни до рішення від 15.05.2019 № 295-1 “Про затвердження переліку зупинок міського електро- та автомобільного транспорту регулярних пасажирських перевезень” відновили функціонування зупинки “Центральний ринок".

Місце розташування — вул. Глушець парна сторона за поворотом на вул. Замкову.

Нагадаємо, 10 серпня на сайті місцевих ініціатив Василь Сітко зареєстрував петицію про відновлення цієї зупинки громадського транспорту.

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Теги: зупинка, Центральний ринок, Луцьк
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Коментарі 1
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Щиро дякуєму пану міському голови Полишуку!
Низький земний уклін від громади і містян!
Щиро дякуємо і високо цінуємо Ваш неоціненний вклад в добробут всих містян!
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