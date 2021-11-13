У Раді пропонують довічно позбавляти водіїв прав





Про це інформує



Планують внести зміни до статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та до статті 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами до довічного терміну.



Зокрема, ч. 2 ст. 30 КУпАП пропонують викласти в такій редакції:



"Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або довічно за систематичне порушення порядку користування цим правом".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Парламенті зереєстрували законопроект № 6278 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо терміну позбавлення права керувати транспортними засобами". Водійських прав планують позбавляти довічно за систематичні порушення.Про це інформує Ліга.Закон. Планують внести зміни до статті 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та до статті 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами до довічного терміну.Зокрема, ч. 2 ст. 30 КУпАП пропонують викласти в такій редакції:"Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або повторне порушення порядку користування цим правом або довічно за систематичне порушення порядку користування цим правом".

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