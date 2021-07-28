На Замковій площі зіткнулися дві автівки: одного з дрифтерів затримали. ВІДЕО
Сьогодні, 11:51
У Луцьку на площі перед замком Любарта затримали дрифтера, який влаштував суперечку із патрульними.
Відео опублікували в телеграм-каналі однієї із місцевих спільнот, пише ІА Конкурент.
Інцидент стався ввечері 23 січня на площі перед Луцьким замком, де вчергове влаштували дрифт.
Як видно, в результаті катання із порушенням ПДР відбулося зіткнення автомобілів.
На місці події працювали представники мунварти та патрульної поліції.
Водій, на якого склали матеріали за порушення, влаштував суперечку із патрульними. Він переконував у безпідставності звинувачень, використовував у спілкуванні зневажливі порівняння.
В результаті на порушника надягнули кайданки та затримали.
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Відео опублікували в телеграм-каналі однієї із місцевих спільнот, пише ІА Конкурент.
Інцидент стався ввечері 23 січня на площі перед Луцьким замком, де вчергове влаштували дрифт.
Як видно, в результаті катання із порушенням ПДР відбулося зіткнення автомобілів.
На місці події працювали представники мунварти та патрульної поліції.
Водій, на якого склали матеріали за порушення, влаштував суперечку із патрульними. Він переконував у безпідставності звинувачень, використовував у спілкуванні зневажливі порівняння.
В результаті на порушника надягнули кайданки та затримали.
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Коментарі 1
Це ще раз засвідчує яке бидло їздить за кермом. А як його виховали батьки, щодо правил етики, розмови з оточуючими. Працівникам поліції наснаги в боротьбі з такою гнилю.
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