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На Замковій площі зіткнулися дві автівки: одного з дрифтерів затримали. ВІДЕО

На Замковій площі зіткнулися дві автівки: одного з дрифтерів затримали. ВІДЕО
У Луцьку на площі перед замком Любарта затримали дрифтера, який влаштував суперечку із патрульними.

Відео опублікували в телеграм-каналі однієї із місцевих спільнот, пише ІА Конкурент.

Інцидент стався ввечері 23 січня на площі перед Луцьким замком, де вчергове влаштували дрифт.

Як видно, в результаті катання із порушенням ПДР відбулося зіткнення автомобілів.

На місці події працювали представники мунварти та патрульної поліції.

Водій, на якого склали матеріали за порушення, влаштував суперечку із патрульними. Він переконував у безпідставності звинувачень, використовував у спілкуванні зневажливі порівняння.

В результаті на порушника надягнули кайданки та затримали.



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Теги: дрифт, затримання, патрульна поліція, порушник, Замкова площа
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Коментарі 1
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Це ще раз засвідчує яке бидло їздить за кермом. А як його виховали батьки, щодо правил етики, розмови з оточуючими. Працівникам поліції наснаги в боротьбі з такою гнилю.
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