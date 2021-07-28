На Замковій площі зіткнулися дві автівки: одного з дрифтерів затримали. ВІДЕО





Відео опублікували в телеграм-каналі однієї із місцевих спільнот, пише

Інцидент стався ввечері 23 січня на площі перед Луцьким замком, де вчергове влаштували дрифт.



Як видно, в результаті катання із порушенням ПДР відбулося зіткнення автомобілів.



На місці події працювали представники мунварти та патрульної поліції.



Водій, на якого склали матеріали за порушення, влаштував суперечку із патрульними. Він переконував у безпідставності звинувачень, використовував у спілкуванні зневажливі порівняння.



В результаті на порушника надягнули кайданки та затримали.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на площі перед замком Любарта затримали дрифтера, який влаштував суперечку із патрульними.Відео опублікували в телеграм-каналі однієї із місцевих спільнот, пише ІА Конкурент.

Інцидент стався ввечері 23 січня на площі перед Луцьким замком, де вчергове влаштували дрифт.Як видно, в результаті катання із порушенням ПДР відбулося зіткнення автомобілів.На місці події працювали представники мунварти та патрульної поліції.Водій, на якого склали матеріали за порушення, влаштував суперечку із патрульними. Він переконував у безпідставності звинувачень, використовував у спілкуванні зневажливі порівняння.В результаті на порушника надягнули кайданки та затримали.

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