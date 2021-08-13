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На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства

На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства
Учора, 24 січня, до поліції із заявою звернувся директор одного із підприємств на Горохівщині. З’ясувалося, що зловмисник підібрав ключ до замка вхідних дверей підсобного приміщення та викрав із сейфу 8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Горохівські поліцейські оперативно встановили, що вчинення кримінального правопорушення причетний 20-річний місцевий житель.

Викрадені гроші вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства

Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Горохівщина, сейф, крадіжка
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