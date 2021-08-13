На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Горохівські поліцейські оперативно встановили, що вчинення кримінального правопорушення причетний 20-річний місцевий житель.



Викрадені гроші вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.



Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 24 січня, до поліції із заявою звернувся директор одного із підприємств на Горохівщині. З’ясувалося, що зловмисник підібрав ключ до замка вхідних дверей підсобного приміщення та викрав із сейфу 8 тис. грн.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Горохівські поліцейські оперативно встановили, що вчинення кримінального правопорушення причетний 20-річний місцевий житель.Викрадені гроші вилучили.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

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