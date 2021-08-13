На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства
Сьогодні, 11:30
Учора, 24 січня, до поліції із заявою звернувся директор одного із підприємств на Горохівщині. З’ясувалося, що зловмисник підібрав ключ до замка вхідних дверей підсобного приміщення та викрав із сейфу 8 тис. грн.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Горохівські поліцейські оперативно встановили, що вчинення кримінального правопорушення причетний 20-річний місцевий житель.
Викрадені гроші вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Горохівські поліцейські оперативно встановили, що вчинення кримінального правопорушення причетний 20-річний місцевий житель.
Викрадені гроші вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмисникові про підозру у вчиненні інкримінованого злочину.
Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
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