вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинь – у «помаранчевій» зоні карантину

Волинь – у «помаранчевій» зоні карантину
В Україні станом на 25 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебуває Івано-Франківська область, на помаранчевому 14 областей, решта областей та столиця - на жовтому рівні.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 24 січня рівень захворюваності на COVID-19 по країні становив 472 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб.

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 492 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 92 дитини та 37 медпрацівників.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області - 1 428 на 100 тис. населення.

Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 13 областях.

Волинь – у «помаранчевій» зоні карантину

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, помаранчева зона, карантин, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь – у «помаранчевій» зоні карантину
Сьогодні, 11:33
На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства
Сьогодні, 11:30
У Луцьку відновили зупинку біля Старого ринку
Сьогодні, 11:15
Усі школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:05
Волинська контррозвідка СБУ викрила снайпера, який воював за бойовиків
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Скільки навчальних закладів на Волині досі – на «дистанційці» Скільки навчальних закладів на Волині досі – на «дистанційці»
24 січень, 13:55
Волинь найближчими днями вийде з «червоної» зони, – МОЗ Волинь найближчими днями вийде з «червоної» зони, – МОЗ
24 грудень, 2021, 18:12
Волинь не виконує умови виходу із «червоної» зони, – МОЗ Волинь не виконує умови виходу із «червоної» зони, – МОЗ
20 грудень, 2021, 11:18
В Україні оновили карантинні зони: яка ситуація на Волині В Україні оновили карантинні зони: яка ситуація на Волині
12 грудень, 2021, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь – у «помаранчевій» зоні карантину
Сьогодні, 11:33
 0
На Волині затримали злодія, який обікрав сейф підприємства
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку відновили зупинку біля Старого ринку
Сьогодні, 11:15
 0
Усі школи Луцької громади переходять на дистанційне навчання
Сьогодні, 11:05
 0
Волинська контррозвідка СБУ викрила снайпера, який воював за бойовиків
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8