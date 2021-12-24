Волинь – у «помаранчевій» зоні карантину
Сьогодні, 11:33
В Україні станом на 25 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебуває Івано-Франківська область, на помаранчевому 14 областей, решта областей та столиця - на жовтому рівні.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 24 січня рівень захворюваності на COVID-19 по країні становив 472 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб.
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 492 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 92 дитини та 37 медпрацівників.
Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області - 1 428 на 100 тис. населення.
Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 13 областях.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 24 січня рівень захворюваності на COVID-19 по країні становив 472 на 100 тисяч населення при визначеному індикаторі 75 на 100 тисяч осіб.
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 492 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 92 дитини та 37 медпрацівників.
Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області - 1 428 на 100 тис. населення.
Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено у 13 областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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