Рівненщина переходить до «червоної» зони карантину
Сьогодні, 12:30
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у Рівненській області з 27 січня.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі за результатами позачергового засідання комісії.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав він.
Нагадаємо, станом на 25 січня Волинь перебуває у «помаранчевій» зоні карантину.
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Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі за результатами позачергового засідання комісії.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав він.
Нагадаємо, станом на 25 січня Волинь перебуває у «помаранчевій» зоні карантину.
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