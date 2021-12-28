Рівненщина переходить до «червоної» зони карантину





Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі за результатами позачергового засідання комісії.



"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки у Рівненській області з 27 січня.Про це повідомив міністр Кабінету Міністріву Телеграмі за результатами позачергового засідання комісії."За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав він. Нагадаємо , станом на 25 січня Волинь перебуває у «помаранчевій» зоні карантину.

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