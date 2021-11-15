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Вакцинованим бустерною дозою українцям через «Дію» нарахують ще 500 гривень

Вакцинованим бустерною дозою українцям через «Дію» нарахують ще 500 гривень
Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише Українська правда.

"Стратегія бустеризації вже стала єдиним стандартом для всіх розвинених країн. Бустеризація – це третя доза (вакцини – ред.). І в рамках програми "є-підтримка" буде додано ще 500 гривень плюс для тих громадян України, які отримають третю, бустерну дозу щеплення", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, що з 24 січня вакциновані двічі громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

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Теги: Бустерна доза, Зеленський, гроші
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