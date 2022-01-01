Як волонтерка з Луцька здійснює мрії багатьох селян. ВІДЕО

Вікторія Пащенко допомогла тисячам мешканців далеких сіл. Багато хто каже: доводиться виживати, а не жити. Роботу знайти важко, пенсії малі, а комуналка росте. Цього разу автомобіль із гуманітарною допомогою відправився у села неподалік Луцька.



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Для третьокласниці Анжеліки ця неділя стала історичною. Адже здійснилася одна з її мрій: тепер у неї є велосипед. Його разом із іншими речами для селян передали волонтери з Луцька.



Життя у селі Зубильне, що за тридцять кілометрів від Луцька, не найгірше, але й проблем вистачає. Людей тут небагато, 9-річна школа на межі закриття, працювати особливо нема де.



Саме у такі місця допомогою відправляється волонтерка Вікторія Пащенко. На “Північному” ринку, де працює продавчинею, вона збирає речі, одяг, взуття. Щовихідних вона їде туди, де допомоги потребують. Люди від такої доброти у шоці, адже ніколи раніше просто так їм не допомагали.



Якщо ви маєте речі, якими не користуєтеся, чи можете пожертвувати грошима на продукти, солодощі чи бензин на доїзд у села, – розкажіть про це волонтерам. Речі можна привезти до ятки Вікторії на “Північному” ринку у Луцьку або попросити волонтерів приїхати і забрати їх. Телефон Вікторії: +38 050 564 39 33.



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