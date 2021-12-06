Вилучили майже пів кілограма наркотиків: на Волині «закладчику» повідомили про підозру

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 27-річному волинянину повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та незаконному придбанні, зберіганні й перевезенні з метою збуту психотропних речовин, в тому числі у особливо великих розмірах.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Слідство вважає, що молодик займався розповсюдженням психотропів через систему «закладок».Правоохоронці встановили 76 фактів розміщення ним згортків із амфетаміном і PVP у лісових смугах поблизу сіл у Луцькому та Володимир-Волинському районах і автодороги Рожище-Ківерці.Майже півкілограма психотропів виявили й вилучили працівники поліції і під час обшуку в його оселі.Окрім того, в автомобілі підозрюваного також виявили 73 згортки з готовими до продажу PVP і кастет.Волинянин перебуває під вартою. На вилучене накладений арешт.Санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.