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Як побудувати теплий та довговічний дім*

Як побудувати теплий та довговічний дім*
Триває будівництво сучасного житлового комплексу «Kyiv Sky». На будівельному майданчику уже зводять вертикалі 14 поверху, мурують несучі стіни та монтують вікна.

У сучасному будівництві до будівельних матеріалів – особливі вимоги, але головними критеріями для вибору матеріалу залишаються надійність і довговічність. Будинок повинен бути зручним, комфортним і екологічно безпечним.

«Кyiv Sky» – це будівля з монолітного залізобетонного каркасу, утвореного колонами і перекриттями, між якими споруджені стіни з керамічних блоків.

Фундамент і каркас жорстко зв'язані – конструкція виходить міцною і довговічною. Серед переваг монолітного будівництва – можливість застосовувати сучасні рішення в інтер’єрі та екстер’єрі. Монолітні плити створюють рівну поверхню стелі без швів, готову для фарбування або обклеювання. Відсутність громіздких несучих стін дозволяє втілити будь-які бажання замовника щодо планування квартири.

Велике значення для енергоефективності будинку має матеріал стін. У «Кyiv Sky» використовують керамічний блок. Керамоблоки є екологічно чистим матеріалом, оскільки при їхньому виготовлені використовують натуральну природну глину. При виробництві до глини додають спеціальні добавки, які роблять матеріал пористим, міцним і довговічним. Завдяки наявності цих пустот, керамоблок володіє високими тепло- і звукоізоляційними властивостями. Матеріал стійкий до атмосферного впливу, ультрафіолетового випромінювання, має високу морозостійкість. Будинки з керамоблоків довговічні, можуть бути в експлуатації до 150 років.

Завдяки свої структурі, керамоблок має високу паропроникність, тим самим забезпечує якісний повітряний обмін, а у будинку – комфортний мікроклімат. Стіни тут – як кондиціонер: зайву вологу вони поглинають, а її надлишок – віддають. Фасад «Kyiv Sky» додатково утеплять мінватою, яка також володіє важливими для безпеки і комфорту життя характеристиками, такими, як шумоізоляція, вогнестійкість, вологопроникність.

Монтують у житловому комплексі «Kyiv Sky» енергоефективні німецькі вікна «Brugmann» 5-ти камерної профільної системи «Salamander». Вікна «Brugmann» забезпечать оптимальний рівень теплоізоляції будинку і допоможуть зменшити тепловтрати в приміщенні, а значить – заощадити гроші на опаленні та кондиціонуванні.

Основними перевагами цих вікон є ущільнення скла, що забезпечить хороший захист від вітру і негоди. 5-ти камерна система з монтажною шириною 73 мм дозволяє досягти оптимальних конструкційних умов для уникнення містка холоду.

Також вікна мають підвищену тепло- і шумоізоляцію. Високоякісний профіль марки «Salamander» володіє такими властивостями, як довговічність, стійкість до впливу ультрафіолету, стійкість до атмосферних впливів, легкість у догляді.

Завдяки інноваційному багатошаровому напиленню металів на поверхню скла «ClimaGuard Solar», яке пропускає видиме світло та відбиває велику кількість інфрачервоного випромінювання, взимку зберігатиметься тепло всередині, а влітку – буде прохолода.

Інвестуйте у свій спокій, безпеку та комфорт. Обирайте дім, що довгі роки даруватиме вам затишок та низькі комунальні платіжки.

Дізнатись про інші переваги та обрати планування у «Kyiv Sky» можна на сайті kyiv-sky.com.ua або у консультаційному центрі на вулиці Рівненській, 4. Телефон: 067 442 09 09


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Теги: Kyiv Sky
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