Загибель 21-річної дівчини у Луцьку: причиною міг стати пошкоджений або неякісний зарядний пристрій
Сьогодні, 13:25
21-річна дівчина у Луцьку загинула від удару струму, коли приймала ванну із телефоном, який заряджався. Проте фахівці переконані, що смерть спричинив саме пошкоджений або неякісний зарядний пристрій, який потрапив у воду.
Про це 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.
Коли медики приїхали на виклик, поряд із дівчиною у воді лежав телефон, який заряджався.
"Зі слів керівника бригади, також наявне на руці пошкодження, тобто опік", - розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
Невідомо, скільки часу загибла перебувала у воді під дією струму. У таких випадках реанімаційні заходи важливі у перші хвилини.
"Навряд чи були шанси вижити в цієї дівчини. Смертельне ураження електричним струмом якраз стосується, деколи називається паралічем серця", - каже завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.
За словами фахівців, від самого телефона, який падає у воду, небезпеки не має. А от якщо він увімкнений у зарядний пристрій – тоді наслідки можуть бути плачевні. Надто якщо гаджет чи дріт пошкоджені.
"З найбільшою ймовірністю можу сказати, що причиною загибелі людини стала несправність зарядного пристрою, а саме можливість попадання напруги 220 вольт на тіло людини", - зазначив директор з охорони праці та навколишнього середовища ПРАТ "Волиньобленерго" Володимир Перчук.
Зарядний пристрій міг бути не лише пошкоджений. Загроза є й від дешевих підробок, кажуть майстри з ремонту телефонів.
"Зарядка може передати плюс, а вода в нас служить мінусом, може бути ураження струмом. Але це може зробити лише неякісна зарядка. Якісна зарядка такого зробити не може", - пояснює майстер з ремонту мобільних телефонів Дмитро.
Тим паче ймовірність ураження електричним струмом у вологій ванній кімнаті значно вища, ніж в інших приміщеннях.
"Не беріть до рук побутові прилади, включені в мережу – плойки, фени, коли ви, ваше тіло ще є мокрими", - радить Володимир Перчук.
У поліції смерть дівчини кваліфікують як нещасний випадок. Загибла Богуслава була єдиною донькою у батьків. Дівчата, які жили з нею у квартирі, після трагедії з будинку виїхали.
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Про це 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.
Коли медики приїхали на виклик, поряд із дівчиною у воді лежав телефон, який заряджався.
"Зі слів керівника бригади, також наявне на руці пошкодження, тобто опік", - розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.
Невідомо, скільки часу загибла перебувала у воді під дією струму. У таких випадках реанімаційні заходи важливі у перші хвилини.
"Навряд чи були шанси вижити в цієї дівчини. Смертельне ураження електричним струмом якраз стосується, деколи називається паралічем серця", - каже завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.
За словами фахівців, від самого телефона, який падає у воду, небезпеки не має. А от якщо він увімкнений у зарядний пристрій – тоді наслідки можуть бути плачевні. Надто якщо гаджет чи дріт пошкоджені.
"З найбільшою ймовірністю можу сказати, що причиною загибелі людини стала несправність зарядного пристрою, а саме можливість попадання напруги 220 вольт на тіло людини", - зазначив директор з охорони праці та навколишнього середовища ПРАТ "Волиньобленерго" Володимир Перчук.
Зарядний пристрій міг бути не лише пошкоджений. Загроза є й від дешевих підробок, кажуть майстри з ремонту телефонів.
"Зарядка може передати плюс, а вода в нас служить мінусом, може бути ураження струмом. Але це може зробити лише неякісна зарядка. Якісна зарядка такого зробити не може", - пояснює майстер з ремонту мобільних телефонів Дмитро.
Тим паче ймовірність ураження електричним струмом у вологій ванній кімнаті значно вища, ніж в інших приміщеннях.
"Не беріть до рук побутові прилади, включені в мережу – плойки, фени, коли ви, ваше тіло ще є мокрими", - радить Володимир Перчук.
У поліції смерть дівчини кваліфікують як нещасний випадок. Загибла Богуслава була єдиною донькою у батьків. Дівчата, які жили з нею у квартирі, після трагедії з будинку виїхали.
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