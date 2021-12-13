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Загибель 21-річної дівчини у Луцьку: причиною міг стати пошкоджений або неякісний зарядний пристрій

Загибель 21-річної дівчини у Луцьку: причиною міг стати пошкоджений або неякісний зарядний пристрій
21-річна дівчина у Луцьку загинула від удару струму, коли приймала ванну із телефоном, який заряджався. Проте фахівці переконані, що смерть спричинив саме пошкоджений або неякісний зарядний пристрій, який потрапив у воду.

Про це 24 січня йдеться в сюжеті ТСН.

Коли медики приїхали на виклик, поряд із дівчиною у воді лежав телефон, який заряджався.

"Зі слів керівника бригади, також наявне на руці пошкодження, тобто опік", - розповів завідувач центральної оперативної диспетчерської швидкої Станіслав Лінік.

Невідомо, скільки часу загибла перебувала у воді під дією струму. У таких випадках реанімаційні заходи важливі у перші хвилини.

"Навряд чи були шанси вижити в цієї дівчини. Смертельне ураження електричним струмом якраз стосується, деколи називається паралічем серця", - каже завідувач відділення кардіології Волинської обласної клінічної лікарні Сергій Саламатін.

За словами фахівців, від самого телефона, який падає у воду, небезпеки не має. А от якщо він увімкнений у зарядний пристрій – тоді наслідки можуть бути плачевні. Надто якщо гаджет чи дріт пошкоджені.

"З найбільшою ймовірністю можу сказати, що причиною загибелі людини стала несправність зарядного пристрою, а саме можливість попадання напруги 220 вольт на тіло людини", - зазначив директор з охорони праці та навколишнього середовища ПРАТ "Волиньобленерго" Володимир Перчук.

Зарядний пристрій міг бути не лише пошкоджений. Загроза є й від дешевих підробок, кажуть майстри з ремонту телефонів.

"Зарядка може передати плюс, а вода в нас служить мінусом, може бути ураження струмом. Але це може зробити лише неякісна зарядка. Якісна зарядка такого зробити не може", - пояснює майстер з ремонту мобільних телефонів Дмитро.

Тим паче ймовірність ураження електричним струмом у вологій ванній кімнаті значно вища, ніж в інших приміщеннях.

"Не беріть до рук побутові прилади, включені в мережу – плойки, фени, коли ви, ваше тіло ще є мокрими", - радить Володимир Перчук.

У поліції смерть дівчини кваліфікують як нещасний випадок. Загибла Богуслава була єдиною донькою у батьків. Дівчата, які жили з нею у квартирі, після трагедії з будинку виїхали.

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Теги: Луцьк, загибель, дівчина в ванні, вбило струмом, зарядний пристрій, телефон
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