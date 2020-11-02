Двоє волинян під приводом купівлі викрали автомобіль на Львівщині. ФОТО
Сьогодні, 13:10
24 січня у с. Великі Глібовичі на Львівщині двоє волинян викрали автомобіль Audi A6. Вони прийшли оглядати автівку, яку продавали, і втекли на ній.
Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
До поліції виклик про крадіжку авто надійшов біля 10 вечора. Мама власника машини повідомила, що двоє невідомих чоловіків викрали автомобіль та поїхали у невідомому напрямку.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, жінка продавала автомобіль за дорученням свого сина, який тимчасово перебуває за кордоном. Того дня оглянути машину приїхали двоє чоловіків – вони ретельно перевірили усі вузли та агрегати «Ауді» та, вибравши слушний момент коли продавчиня відволіклась, несподівано сіли в авто та поїхали. Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою зловмисників, вона звернулась за допомогою в поліцію.
Орієнтування на викрадений «Ауді» були передані в усі територіальні підрозділи поліції Львівщини, для його розшуку на території області була введена спеціальна поліцейська операція. Невдовзі оперативники кримінальної поліції спільно з співробітниками сектору реагування патрульної відділення поліції №1 Червоноградського районного управління поліції виявили розшукуваний автомобіль у місті Радехів та затримали його.
Особи зловмисників, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом, встановлені – ними виявились двоє мешканців Волинської області віком 18 та 20 років. Вони затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи, досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.
До поліції виклик про крадіжку авто надійшов біля 10 вечора. Мама власника машини повідомила, що двоє невідомих чоловіків викрали автомобіль та поїхали у невідомому напрямку.
На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, жінка продавала автомобіль за дорученням свого сина, який тимчасово перебуває за кордоном. Того дня оглянути машину приїхали двоє чоловіків – вони ретельно перевірили усі вузли та агрегати «Ауді» та, вибравши слушний момент коли продавчиня відволіклась, несподівано сіли в авто та поїхали. Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою зловмисників, вона звернулась за допомогою в поліцію.
Орієнтування на викрадений «Ауді» були передані в усі територіальні підрозділи поліції Львівщини, для його розшуку на території області була введена спеціальна поліцейська операція. Невдовзі оперативники кримінальної поліції спільно з співробітниками сектору реагування патрульної відділення поліції №1 Червоноградського районного управління поліції виявили розшукуваний автомобіль у місті Радехів та затримали його.
Особи зловмисників, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом, встановлені – ними виявились двоє мешканців Волинської області віком 18 та 20 років. Вони затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи, досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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