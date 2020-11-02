Двоє волинян під приводом купівлі викрали автомобіль на Львівщині. ФОТО

24 січня у с. Великі Глібовичі на Львівщині двоє волинян викрали автомобіль Audi A6. Вони прийшли оглядати автівку, яку продавали, і втекли на ній.Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.До поліції виклик про крадіжку авто надійшов біля 10 вечора. Мама власника машини повідомила, що двоє невідомих чоловіків викрали автомобіль та поїхали у невідомому напрямку.На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, жінка продавала автомобіль за дорученням свого сина, який тимчасово перебуває за кордоном. Того дня оглянути машину приїхали двоє чоловіків – вони ретельно перевірили усі вузли та агрегати «Ауді» та, вибравши слушний момент коли продавчиня відволіклась, несподівано сіли в авто та поїхали. Коли потерпіла зрозуміла, що стала жертвою зловмисників, вона звернулась за допомогою в поліцію.Орієнтування на викрадений «Ауді» були передані в усі територіальні підрозділи поліції Львівщини, для його розшуку на території області була введена спеціальна поліцейська операція. Невдовзі оперативники кримінальної поліції спільно з співробітниками сектору реагування патрульної відділення поліції №1 Червоноградського районного управління поліції виявили розшукуваний автомобіль у місті Радехів та затримали його.Особи зловмисників, причетних до незаконного заволодіння транспортним засобом, встановлені – ними виявились двоє мешканців Волинської області віком 18 та 20 років. Вони затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.Невдовзі суд обере зловмисникам запобіжні заходи, досудове розслідування триває.